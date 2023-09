Il mondo delle serate esclusive e dei momenti indimenticabili si prepara ad accogliere nuovamente l'International Blog PR con il suo rinomato format al Top Club Show Dinner. In collaborazione con lo staff Royal, composto dalla talentuosa Daniela Negrotti e dall'organizzatore Simone Grossi, questa serata promette di essere un'esperienza straordinaria.

Dopo il grande successo della settimana scorsa, che ha registrato un sold out assoluto, anche per questa edizione si prevede un pienone al tavolo. Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un mondo di lusso e divertimento, iniziando con una cena gourmet che soddisferà i palati più esigenti.

Una delle caratteristiche distintive di questa serata è la possibilità per i clienti di scegliere tra due menu eccezionali, ognuno dei quali offre una selezione di piatti prelibati. Per gli amanti del mare, il "Menù Pesce" è un'opzione irresistibile, con piatti che celebrano la freschezza e la delicatezza dei frutti di mare:

Antipasto Misto dello Chef: Un'esplosione di sapori con una selezione di antipasti a base di pesce, preparati con maestria dallo chef.

Mezzemaniche alla Carbomare con Bottarga: Una rivisitazione creativa del classico piatto di pasta alla carbonara, arricchita con il gusto unico della bottarga.

Strozzapreti al Ragù di Seppia con Piselli: Un'armonia di sapori marini in un piatto di pasta che stupirà il vostro palato.

Tagliata di Tonno con Contorno dello Chef: Il tonno fresco e succulento viene presentato in una tagliata perfettamente preparata, accompagnata da un contorno sorprendente ideato dallo chef.

Dolce dello Chef: Un finale dolce e delizioso che chiuderà la cena con una nota di dolcezza indimenticabile. Ogni tavolo potrà godere di una bottiglia di vino ogni 4 persone e acqua in abbondanza.

Per gli amanti della carne, il "Menù di Carne" offre un'alternativa altrettanto deliziosa:

Carpaccio di Bresaola, Rucola e Grana: Un piatto leggero ma ricco di gusto, con la bresaola che si fonde con la rucola fresca e il formaggio grana.

Mezzemaniche alla Carbonara: la classica carbonara, rivisitata con mezzemaniche fresche e cremose.

Strozzapreti con Salsiccia, Olive e Pomodorini: un tripudio di sapori mediterranei in un piatto di pasta che vi farà viaggiare con ogni morso.

Rollatina di Pollo e Pancetta con Contorno dello Chef: una combinazione succulenta di pollo avvolto nella pancetta, servito con un contorno sorprendente creato appositamente dallo chef.

Dolce dello Chef: un capolavoro dolce per concludere la cena in bellezza. Ogni tavolo potrà contare su una bottiglia di vino ogni 4 persone e acqua fresca.

Ma la serata non finisce qui. Dopo la cena, gli ospiti saranno invitati a unirsi al tavolo disco, dove tanta bella gente si divertirà fino alle prime luci dell'alba. In questa occasione speciale, verrà festeggiato anche il compleanno di Andrea Baiardi, rendendo la serata ancora più memorabile.

E non è tutto! La serata sarà allietata dalla presenza di tante bellissime ragazze che accompagneranno gli ospiti, creando un'atmosfera vibrante e affascinante che rende l'International Blog PR al Top Club Show Dinner un evento imperdibile.

In breve, questa serata promette un mix perfetto di lusso, divertimento e buon cibo, con un'attenzione straordinaria ai dettagli che renderà ogni istante un'esperienza indimenticabile. Non perdete l'occasione di partecipare a questo evento esclusivo e prenotate il vostro tavolo oggi stesso. Vi aspettiamo al Top Club per una serata che resterà nel vostro cuore per sempre.