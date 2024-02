Numeri importanti per Destination Italia, Travel Tech italiana specializzata nel turismo Incoming esperienziale nel segmento Luxury, quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che il Gross Travel Value al 31 dicembre 2023, non soggetto a revisione contabile, si attesta a 55,7 milioni di euro, in crescita del 98% rispetto al 2022 (28,1 milioni di euro).

Il dato è particolarmente significativo se confrontato con il Gross Travel Value del 2019 pre-pandemia, pari a 34,9 milioni di euro, rispetto al quale si registra un incremento di 20,1 milioni di euro.

La società ha registrato un CAGR 2020-2023 pari a +99% principalmente trainato dai mercati internazionali con performance significative in Nord America, West Europa, America Latina.