La nuova missione di Vitamina Project si chiama “Vitamina per un Pianeta Verde” ed è iniziata il 6 Maggio 2024 da Belem do Pará per finire il 5 Agosto a Rio de Janeiro, una vera e propria full immersion di esplorazione nelle zone più remote del Brasile. Tre mesi di viaggio tra le parti meno turistiche e più verdi del Brasile, con lo scopo di aprire la strada a nuovi viaggiatori, capirne ancora più in profondità la cultura, la storia e documentarne l'enorme biodiversità.

E’ questa la nuova missione di Giulia e Rocco, fotografa professionista e scrittore e archeologo, ideatori e fondatori di Vitamina Project (un sito per itinerari di viaggio eco-sostenibili in oltre 40 Paesi), e da più di 10 anni viaggiatori per il mondo e divulgatori di valori di viaggi sostenibili. Per realizzarla è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - con l’obiettivo di raccogliere 6 mila euro per la realizzazione di un video-corso esclusivo su come viaggiare in modo sostenibile, sia per chi compie il viaggio, sia per il paese ospitante, nel rispetto della Natura e della popolazione locale. Inoltre, il 10% dei fondi raccolti sarà destinato alle ONG, Istituti e Associazioni che ogni giorno fanno un lavoro incredibile per difendere territori verdi, fondamentali per il Pianeta e specie animali in via di estinzione.



Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/vitamina-project-per-un-pianeta-verde/