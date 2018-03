Presentazione del libro "Patti Smith tra Rimbaud e San Francesco"

Appuntamento da non perdere per chi ama la musica e la letteratura. Venerdì 30 marzo 2018, ore 17.00 presso la Biblioteca Archivio Storico Comunale di Frascati – BASC in collaborazione con Associazione Frascati Poesia verrà presentato il volume dedicato ad una delle figure più rappresentative del panorama musicale mondiale del XX e XXI secolo: Patti Smith.

Scritto a quattro mani da Susanna Dolci e Angelo Senzacqua e pubblicato dalla casa editrice Circolo Proudhon ora GOG Edizioni.

Nata nel 1946, Patti Smith si trasferisce a New York in giovane età, nel 1967. E qui, nella grande Mela, incontrerà il gota della cultura americana, sia artistica che letteraria e musicale. Una carrellata di nomi che hanno fatto la Storia, non solo dell’America: The Beat Generation al completo, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Bob Dylan, Lou Reed, Mick Jagger e i Rolling Stones, tanto per citarne alcuni.

E tanto per citarne altri, ecco chi l’ha “segnata” nella sua produzione musicale e poetica (da qui, appunto, i “PreTesti” della editrice): Arthur Rimbaud in primis, Pier Paolo Pasolini, Allen Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac, I maledetti francesi, Ezra Pound, e a chiudere “Il lato B spiritual-religioso”: da Papa Luciani a San Francesco d’Assisi, passando per Madre Teresa di Calcutta.

Per informazioni: Biblioteca di Frascati – BASC – Via Matteotti 32 – Frascati - Tel. 0694184571;

Associazione Frascati Poesia Tel. 0694184575