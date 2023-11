Un teatro da favola sarebbe un luogo magico e affascinante, dove le storie prendono vita e i sogni diventano realtà. Sarebbe un luogo pieno di colori, luci e musica, dove gli spettatori si sentirebbero trasportati in un mondo diverso, lontano dalla quotidianità.

L'esterno del teatro sarebbe decorato con motivi fiabeschi, come castelli, draghi e principesse. Le pareti sarebbero dipinte con colori vivaci e le finestre sarebbero decorate con vetrate colorate. Il tetto sarebbe ricoperto di tegole dorate e al centro ci sarebbe una grande torre con una freccia che punta verso il cielo.

L'interno del teatro sarebbe altrettanto magico. Il palcoscenico sarebbe ampio e spazioso, con una scenografia che cambia a seconda della storia che viene raccontata. I posti a sedere sarebbero comodi e confortevoli, e l'illuminazione sarebbe tenue e suggestiva.

Un teatro da favola sarebbe un luogo indimenticabile, dove i bambini e gli adulti di tutte le età potrebbero trascorrere momenti di gioia e magia.

L'atmosfera del teatro sarebbe magica e coinvolgente. Gli spettatori si sentirebbero come se fossero parte della storia, e sarebbero trasportati in un mondo di fantasia e meraviglia.

Una favola interattiva per bambini e famiglie

In un mondo magico e fantastico, dove le favole diventano realtà, si trova l’Accademia dei Principi e delle Principesse.

Elsa, la regina dei ghiacci, e Cenerentola, la fanciulla dal cuore gentile, sono le due insegnanti di questa scuola speciale.

Insieme ai loro allievi, vivranno avventure indimenticabili e impareranno importanti lezioni di vita.

In questo spettacolo, i bambini saranno chiamati a partecipare attivamente alla storia.

Potranno aiutare Elsa e Cenerentola a risolvere i problemi, a superare le sfide e a raggiungere i loro obiettivi.

Un’esperienza unica e coinvolgente che farà divertire e riflettere grandi e piccini.

TRAMA

Nel regno bianco di Favolosia, i sovrani, non riuscendo ad avere un erede, fondano una scuola di Principe e Principesse. La cui direzione è affidata alle amate regine Elsa e Cenerentola. Oltre ai nobili dei regni vicini, vengono estratti a sorte per entrare nella scuola, una semplice cameriera ed un buffo e rozzo idraulico: Romolo. Tra episodi divertenti e momenti romantici, i due dovranno affrontare un intero anno contro i pregiudizi e le cattiverie dei terribili compagni di classe. Un nuovo ed originale spettacolo che farà sognare e ridere bambini, bambine e sicuramente anche gli adulti ed insegnerà loro che non è importante essere ricchi o nobili per essere speciali e vincenti.

Elsa e Cenerentola sono due principesse che, dopo aver vissuto le loro avventure, hanno deciso di aprire un’accademia per principi e principesse.

L’accademia è un luogo speciale dove i giovani apprendono le regole del mondo delle favole e si preparano a diventare coraggiosi, gentili e altruisti.

Un giorno, all’accademia arriva un nuovo gruppo di allievi. Tra di loro c’è un principe timido e impacciato, una principessa ribelle e una principessa che non crede nelle favole.

Elsa e Cenerentola dovranno aiutarli a superare le loro difficoltà e a diventare dei veri principi e principesse.

Lo spettacolo è ricco di effetti speciali che coinvolgeranno i bambini e li faranno sentire come se fossero dentro la storia. Ci saranno luci, suoni e proiezioni che renderanno l’esperienza ancora più magica. Un modo originale e divertente per scoprire il mondo delle favole e imparare importanti lezioni di vita.

regia Pietro Clementi

Alla fine tutti i bambini del pubblico riceveranno il diploma di principe o principessa.

Rassegna Family 25 novembre 2023 ore 15,00 e 17,30 UN TEATRO DA FAVOLA Teatro Manzoni

A grande richiesta è stata aggiunta la replica delle ore 17,30.

BIGLIETTI

Adulti € 16,00; Bambini fino a 14 anni € 12,50; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3486046

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

