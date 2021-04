“Giornata del mare e della cultura marinara”. Un’iniziativa che ogni anno coinvolge la Guardia Costiera e gli Istituti scolastici italiani, per valorizzare le tradizioni marittime del nostro Paese e rivalutare il patrimonio storico, sociale e culturale del suo mare.

Una serie di iniziative, idee e progetti portati avanti su tutto il territorio e che si riassumono anche con l’individuazione delle classi vincitrici del Concorso Nazionale “La cittadinanza del mare” edizione 2020, che prevedeva l’elaborazione di percorsi e progettualità volti alla diffusione della cultura del mare.

Il concorso si è concluso con la premiazione di 11 dei ben 500 progetti pervenuti.

La premiazione è avvenuta in via telematica nel corso delle celebrazioni riservate alla “Giornata del mare e della cultura marinara” 2021 in presenza del Ministro Prof. Patrizio Bianchi e del Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Giovanni Pettorino (le immagini nel video al link sotto indicato).