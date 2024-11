Nella giornata del 4 novembre a Bisceglie si è celebrata la giornata delle Forze Armate; la solenne cerimonia si è tenuta in varie parti della cittadina pugliese. Nel Parco della Misericordia, dedicato ai caduti di Nassirya, si è svolta quella dell'associazione nazionale carabinieri della sezione di Bisceglie con l'inno nazionale, l'inno delle forze armate e con quello della comunità europea, seguita dal rito religioso con preghiera e benedizione.

Dopo ciò il Presidente dell'Associazione Carabinieri sezione di Bisceglie, il maresciallo Mauro Binetti ha deposto la corona ai piedi del monumento dei caduti dell'arma dei carabinieri. Tra i quali ricordiamo Pierdavide De Cillis e il maresciallo Carlo De Trizio; quest'ultimo perse la vita nel tragico attentato di Nassirya.

Il monumento è dedicato a tutti coloro che per amore della pace e della sicurezza altrui hanno messo a repentaglio se stessi e, purtroppo, non ci sono più. questi uomini sono destinati a diventare eterni nel cuore e nella storia della nostra città, e anche nella storia della nostra nazione. A volte, onorarli con una semplice corona è troppo poco, dovremmo, invece, prendere d'esempio le loro vite e, in un certo senso farle nostre, sacrificandoci nel quotidiano per una vita migliore per noi e le persone che ci sono intorno.

La deposizione è avvenuta sulle note de "La leggenda del Piave" e "Il silenzio". Dopodichè, la preghiera alla protettrice dell'Arma dei carabinieri e il discorso del maresciallo Mauro Binetti che dedica le sue parole a coloro che hanno messo la propria vita al servizio della sicurezza altrui e della pace. Il corteo, poi è partito dal Palazzo comunale di Via Trento verso Piazza Vittorio Emanuele II, dove sono intervenuti il parroco Don Giovanni Di Benedetto e il sindaco, il Dottor Angelantonio Angarano.