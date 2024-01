Annunciati i vincitori degli Astra Film Awards (gli ex Hollywood Critics Association Film Awards) assegnati dalla Hollywood Creative Alliance. Lo scorso anno 13 verdetti su 20 categorie corrispondenti sono stati confermati agli Oscar tra cui miglior film, miglior regia, miglior attrice, miglior attore, miglior attore non protagonista, miglior film d’animazione.

Quest'anno a conquistare il maggior numero di premi è stato Barbie vincendo in 8 categorie (miglior film, miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura, miglior casting, miglior canzone (I’m Just Ken), miglior scenografia, miglior campagna pubblicitaria)

Segue Oppenheimer con 4 premi (miglior regia, miglior fotografia, miglior colonna sonora, miglior sonoro). Nella categoria Miglior attore ha vinto Paul Giamatti (The Holdovers)