I dispositivi di fascia bassa di qualche anno fa erano subito riconoscibili per una qualità costruttiva di scarso livello e per un design non troppo curato. Ora le cose sono un po' cambiate e, infatti, la qualità costruttiva è buona anche nei dispositivi di fascia bassa ed il design si "ispira" a quello dei dispositivi di fascia alta, come ancora una volta dimostra l'OUKITEL C21 Pro, uno smartphone che presenta ottime caratteristiche e si fa notare per un prezzo contenuto, oltre che per un bel design.

L'OUKITEL C21 Pro si posiziona nella fascia bassa del mercato e può essere acquistato a circa 100 euro, ma grazie al suo design che ricorda un iPhone 13 Pro (almeno nella parte posteriore) sembra un dispositivo di fascia superiore.

Caratteristiche tecniche dell’OUKITEL C21 Pro