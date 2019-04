Vacanze Pasquali al mare, avete già scelto i costumi?

Quest'anno devo ammettere che Aprile sarà un mese molto interessante, per chi desidera anticipare le proprie vacanze! Infatti, cari amici, dal 25 Aprile fino al 1 Maggio tante di voi hanno prenotato le proprie vacanze, me compresa!

Quest'anno mi sono data proprio alla pazzia...con il mio amore scappiamo alle Maldive, una settimana di relax e pace sensoriale, altro che interiore! Viglio rilassarmi sulla spiaggia, leggere un buon libro, mangiare benissimo e soprattutto vivere le eteree spiagge così come le vediamo nelle immagini, postate sui social.

Tutto perfetto, ho solo un problema il costume! Si dall'anno scorso non l'ho più acquistato e dove lo trovo ora? Girovagando in rete sono diverse le aziende che propongono la linea mare, io sono stata attratta da quest'articolo, davvero interessante, di Nozziamcoi Magazine, che ha proposto una selezione di 25 costumi da bagno, dei brand migliori, tutti disponibili online e molto presto sono certa anche in molti punti vendita. Le tipologie di acquisto sono molto semplici, i prodotti perfetti.

Non vi dirò quali ho acquistato, ma vi dico che l'ordine è stato facile e non troppo dispendioso, per la consegna vi farò sapere molto presto! Intanto godetevi questa selezione bellissima!