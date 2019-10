Valentina Farci, cantante, manager, organizzatrice di eventi e talent scout è una ragazza pratese semplice e solare ed allo stesso tempo un vulcano di idee.

Il suo avvicinarsi alla musica inizia da quando era piccolissima: uno zio che le insegna a solfeggiare, i primi strumenti da scoprire e tante canzoni da imparare. Poi la musica diventa la parte più importante della sua vita. Studia canto e già a 16 anni inizia a entrare in quel mondo per fare serate concorsi e festival importanti.

Nel 1997 arriva fra le prime 10 finaliste di Castrocaro e presenta il brano "Non lasciarmi mai" in televisione da Paolo Limiti. E' da lì che Valentina inizia collaborazioni importanti con artisti e produttori che credono in lei. Quando si trasferisce a Roma, firma un contratto discografico e prepara un disco per entrare fra i giovani al Festival di Sanremo.

Il singolo, "Quanto cielo" è un insieme di collaborazioni importanti, ma il festival purtroppo salta. Valentina entra a fare parte dell'organizzazione di un evento importante e da lì un susseguirsi di grandi occasioni con ottimi risultati. La musica era sempre al centro della sua vita, divisa tra canto, management e organizzazione di eventi.





2017: giuria area Sanremo tour selezioni per la Toscana.

2017: talent scout presso etichetta discografica My Records.

2009/2017: responsabile regione Toscana e coordinatrice nazionale Festival estivo International music contest.

2006/2007: Responsabile c/o società di servizi di organizzazione e sicurezza per lo spettacolo Giservice s.r.l Roma. Eventi importanti seguiti Rolling Stones e Vasco Rossi (allo stadio olimpico di Roma).

2006 Giugno: Direttrice organizzativa dei “Seminari di Musicaalla Discoteca di Stato”.

2006 Giugno : Direttrice organizzativa di 3 Concerti alla Discoteca di Stato tra cui il recital di Luis Bacalovin occasione della Giornata Europea della Musica.

Dal 2004 /2005: Titolare della Cluster Sonic (Studio di registrazione digitale, management) di Valentina Farci da me costituita e gestita.

2002/2004: Collaborazione Artistica con “One” nell’organizzazione dei concerti presso lo stadio dei Marmi (Roma).

2000/03: Segreteria amministrativa C/o Società di sevizi per lo spettacolo.