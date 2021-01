I Biden si sono ufficialmente insediati alla Casa Bianca. Rispetto alla consueta etichetta, stavolta è mancato il rituale del passaggio di consegna tra le due coppie presidenziali. Infatti, Donald Trump e la sua consorte hanno lasciato la Casa Bianca con destinazione Mar-a-Lago, in Florida, qualche ora prima del giuramento del neo presidente, Joe Biden.

L’uscita di scena dell’ex coppia presidenziale ha vistouna Melania raggiante e sorridente che ha concesso la mano al marito (fatto non consueto). In molti ritengono che quella di mercoledì per Melania sia stata l’ultima passerella pubblica non solo come First Lady ma anche come signora Trump.

La mise total black indossata da Melania per il suo addio, è tutta francese con un tris di marchi a parecchi zeri.

La giacca Chanel ha un costo che si aggira intorno ai 6mila dollari. Le scarpe in vernice dal tacco vertiginoso sono di Christian Loboutin (So Kate 120) che costano sui 700 dollari. Infine, tocco finale con il botto, rappresentato dai guanti neri e dalla borsa Birkin di Hermès, il cui valore supera i 70mila dollari.

America first!