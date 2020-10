La Città Metropolitana di Messina intende espletare un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici cui affidare i servizi afferenti alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) comprensivo dei Piani di Settore ad esso formalmente e funzionalmente connessi, della relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

L’avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti e che manifesti la volontà ad avere affidato il servizio tecnico, per il quale ha manifestato interesse. L’importo massimo a base di gara, forfettario, a corpo e comprensivo di ogni altro onere, compresi quelli previdenziali e di categoria, e pari a complessivi 188.527,50 euro al netto dell’IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, escluso dall’obbligo di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Gli operatori economici, che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi in oggetto, dovranno inviare entro le ore 12:00 di lunedi 2 novembre 2020 all’indirizzo p.e.c. dell’ufficio protocollo della Città Metropolitana di Messina.

Ulteriori informazioni potranno essere conseguite consultando il relativo avviso pubblicato nella sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina.





La III Direzione “Viabilità Metropolitana” ha concluso la procedura per l’affidamento dei lavori urgenti per la messa in sicurezza di tratti vari della strada provinciale 41 nel villaggio di S. Filippo Inferiore, nel Comune di Messina”.

La ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 28,6780% sull’importo a base d’asta di 191.916,62 euro per un importo contrattuale di 145.398,48 euro di cui 8.519,71 euro per oneri di sicurezza. Il Quadro Tecnico Economico di spesa, rimodulato dopo l’espletamento della gara d’appalto per la rideterminazione del totale costo dell’opera, presenta un importo complessivo netto post gara di 192.066,52 euro. I principali lavori da effettuare comprendono la messa in sicurezza, con realizzazione di alcune porzioni di parapetti ammalorati, interventi di scarifica, bitumatura e sistemazione del piano viabile.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Lentini, i progettisti sono il geom. Carmelo Maggioloti ed il geom. Pasquale Chiaia. La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Progettazione stradale – zona omogenea Jonica Alcantara” ha concluso la procedura per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di contenimento del versante a protezione della strada provinciale 35 di Pezzolo.

La ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 33,3117% sull’importo a base d’asta di 149.818,50 euro per un importo contrattuale di 107.358,18 euro di cui 7.446,77 euro per oneri di sicurezza. Il Quadro Tecnico Economico di spesa, rimodulato dopo l’espletamento della gara d’appalto per la rideterminazione del totale costo dell’opera, è definito nell’importo complessivo netto post gara di 138.496,63 euro.

I principali lavori da effettuare comprendono gli interventi per la demolizione e ricostruzione di parapetti, in corrispondenza dell’icona di S. Nicola lungo la strada provinciale 35, lo smonto e ricollocazione di barriera di sicurezza nel tratto iniziale sul ponte esistente, il risanamento e rifacimento copri-ferri del parapetto esistente in cemento armato sul ponte di innesto sulla strada provinciale dalla strada statale. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Lentini, i progettisti sono il geom. Carmelo Maggioloti ed il geom. Pasquale Chiaia.

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle strade provinciali n. 1 di Mojo Alcantara, n. 2 di Roccella Valdemone e n. 6 di Motta Camastra. Gli interventi, finanziati dalla Città Metropolitana di Messina, prevedono che sulla strada provinciale n. 1 di Mojo Alcantara siano realizzate opere necessarie per impedire l’erosione superficiale della scarpata lato valle attraverso la posa di sistemi di drenaggio delle infiltrazioni di acque superficiali, la ristrutturazione dei tombini esistenti, la collocazione di tubazione per l’allontanamento delle acque di scarico, la messa in opera, lato valle, di cunette in cemento armato, il disgaggio degli elementi lapidei instabili, l’installazione di rete metallica ancorata alla parete rocciosa, il ripristino della pavimentazione stradale e l’installazione di idonee barriere metalliche di sicurezza.

Sulla strada provinciale n. 2 di Roccella Valdemone i lavori consistono nella collocazione di barriere metalliche di sicurezza e nella posa di conglomerati bituminosi. Infine, sulla strada provinciale n. 6 di Motta Camastra è prevista la messa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. A. Chiofalo, i progettisti sono l’ing. A. Sciutteri, i geometri R. Coppola e M. Quarto.

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” ha concluso la procedura per l’affidamento dei lavori urgenti per la realizzazione di opere di contenimento e protezione di un tratto di versante a monte della strada provinciale 54 in località Sottocastello ricadente nel territorio di Rometta. La ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 42,900% sull’importo a base d’asta di 449.398,35 euro per un importo contrattuale di 278.708,11 euro di cui 22.101,65 euro per oneri di sicurezza.

Il Quadro Tecnico Economico di spesa, rimodulato dopo l’espletamento della gara d’appalto per la rideterminazione del totale costo dell’opera, consiste nell’importo complessivo netto post gara di 493.712,68 euro. La strada in questione registrava condizioni precarie a causa dell’instabilità dei pendii a monte ed a valle, che si sono accentuati in concomitanza degli eventi alluvionali del 2008, 2011 e 2015.

Gli interventi previsti prevedono il disgaggio e disbosco di un tratto del costone, la realizzazione di sostegni delle parti scavernate ed il riempimento dei vuoti con muratura di pietrame formata e la successiva messa in sicurezza mediante l’apposizione di rete metallica della parete per formare un sistema di protezione corticale in grado di controllare e prevenire lo sviluppo dei dissesti e distacchi di massi, la captazione delle acque provenienti dalla sorgiva in parete e la canalizzazione delle acque.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Orsi, il gruppo di progettazione, è composto dall’ing. Anna Chiofalo, dal geom. Filadelfo Magno e dal geom. Mario Lucchesi, supporto geologico dott. Biagio Privitera.