Giovedì il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, ha comunicato di aver avviato l'iter giudiziario per portare allo scioglimento della NRA (National Rifle Association), i cui dirigenti - compreso il vicepresidente esecutivo Wayne LaPierre - sarebbero colpevoli di aver utilizzato milioni di dollari destinati alla organizzazione no profit in parte per fini personali, in parte per acquistare il silenzio e la lealtà degli ex dipendenti.

La National Rifle Association è la più importante lobby che agisce a Washington per mantenere inalterato lo status quo in merito alle norme che regolano l'acquisto e la detenzione delle armi negli Stati Uniti. Fondata a New York nel novembre 1871, durante la presidenza Grant, viene spesso indicata come la più antica organizzazione per i diritti civili degli Stati Uniti.

Il procuratore James, durante una conferenza stampa, ha dichiarato che i leader della NRA in tre anni hanno utilizzato 64 milioni di dollari sottratti al bilancio dell'organizzazione per pagare per sé e i loro familiari costosissimi viaggi alle Bahamas, per i quali hanno utilizzato anche jet privati, non rispettando le norme interne della NRA, le leggi statali e quelle federali.

Oltre a LaPierre, l'inchiesta vede coinvolti l'ex tesoriere e direttore finanziario Wilson Phillips, l'ex capo del personale e direttore esecutivo Joshua Powell e il segretario aziendale e consigliere generale John Frazer, accusati di aver trasformato l'utile di 27.802.714 di dollari registrato nel bilancio dell'NRA nel 2015 in una perdita di 36.276.779 di dollari nel 2018, tramite spese non giustificabili con le finalità dell'organizzazione.

Contemporaneamente, anche il procuratore generale di Washington, DC, ha intentato una causa contro l'NRA sostenendo l'uso improprio di fondi dell'organizzazione.

Il presidente Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha suggerito alla National Rifle Association di trasferire la sua sede in Texas. Attualmente, la sede nazionale della NRA, registrata come organizzazione no profit a New York, è a Fairfax, in Virginia, circa 30 km a ovest di Washington.



L'NRA ha commentato la notizia in questi termini:

(1/3) NRA PRESIDENT RESPONDS TO NY AG:



This was a baseless, premeditated attack on our organization and the Second Amendment freedoms it fights to defend. You could have set your watch by it: the investigation was going to reach its crescendo as... — NRA (@NRA) August 6, 2020

(3/3) Our members won’t be intimidated or bullied in their defense of political and constitutional freedom.



As evidenced by the lawsuit filed by the NRA today against the NY AG, we not only will not shrink from this fight – we will confront it and prevail. — NRA (@NRA) August 6, 2020

Come riassumere il contenuto dei tweet? Che l'accusa è un attacco all'organizzazione e al secondo emendamento della Costituzione, fatto per ragioni politiche dalla "sinistra" in vista delle prossime presidenziali del 2020, con l'intento di mettere a tacere uno dei suoi principali oppositori. Naturalmente, l'NRA si presenterà in giudizio sicura di poter dimostrare la correttezza del proprio operato.