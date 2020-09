Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Carolina del Nord, Florida e Arizona sono gli Stati chiave che nel 2016 permisero a Trump di prevalere sulla sfidante Clinton. In alcuni di quegli Stati il risultato fu in bilico fino all'ultimo voto scrutinato, in altri Trump si è aggiudicato la vittoria con una percentuale di scarto minima.

In questo momento, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, nella maggior parte degli Stati sopra elencati Biden è in vantaggio, mentre in Arizona e Florida i due contendenti sono praticamente alla pari.

Per tale motivo in Arizona, ogni giorno, c'è un Trump qualsiasi (della numerosa famiglia del presidente) in visita in quello Stato, mentre per la Florida, la strategia del presidente è quella di accattivarsi il voto delle famiglie degli esuli cubani... prendendosela con Cuba!

Così, dopo aver prorogato di un altro anno il Trading with the Enemy Act nei confronti di Cuba, che dagli anni '60 consente agli Stati Uniti di limitare il commercio e imporre sanzioni economiche all'isola caraibica perché considerata considerata "ostile", Trump mercoledì ha imposto nuovi limitazioni alle importazioni di rum e sigari cubani e ha vietato agli americani in vacanza a Cuba di soggiornare in residence e hotel di proprietà del governo cubano.

Trump lo ha annunciato durante una cerimonia organizzata in onore dei veterani della Baia dei Porci, il fallito tentativo di rovesciare il governo di Fidel Castro a Cuba messo in atto dalla Cia con il supporto di un gruppo di esuli cubani anticastristi.





We thank God for the blessings we share as citizens of the Greatest Country on earth – and we hope, pray, and work for the day when the people of Cuba can finally reclaim their glorious destiny! pic.twitter.com/GM5KA6DTZW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020



"Oggi - ha detto Trump dalla Casa Bianca - come parte della nostra continua lotta contro l'oppressione comunista, annuncio che il Dipartimento del Tesoro proibirà ai viaggiatori statunitensi di soggiornare in strutture di proprietà del governo cubano. Abbiamo anche ulteriormente limitato l'importazione di alcol e tabacco cubano".

E tutto questo, che all'atto pratico è paragonabile al nulla, nel tentativo di acquisire tutti i voti possibili dei cubani-americani del sud della Florida in modo da poter spostare a suo favore l'esito del voto in quello Stato alle presidenziali di novembre.

Questo fa capire quanto al momento sia disperato Trump e fino a che punto sarà disposto a spingersi pur di garantirsi la rielezione.