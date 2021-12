Dopo una notte di ricerche, la Ocean Viking ha salvato 114 persone su un gommone in difficoltà nelle acque internazionali al largo della Libia.

I sopravvissuti, tra cui vi sono donne e neonati con il più piccolo che ha 11 giorni, sono tutti salvi, a bordo della nave umanitaria gestita da SOS Mediterranee.



Nel frattempo, in Europa, ci si interroga sulla reale utilità di Frontex, dato che, per come è stata organizzata, non serve a niente oltre ad essere un inutile spreco di risorse.

L'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, meglio nota come Frontex, è un'agenzia dell'Unione Europea che aiuta gli Stati membri a gestire e armonizzare i controlli delle frontiere esterne all'Ue.

Nata nel 2004, con 5,6 miliardi di euro di budget fino al 2027, Frontex è la più grande agenzia dell'Unione ed ha alle sue dipendenze oltre 10.000 uomini armati, oltre ad un moderno equipaggiamento tecnico, tra cui navi, aerei, droni, autopattuglie e radar.

Sostanzialmente Frontex è il maggiore strumento per creare la cosiddetta “Fortezza Europa”, ossia uno spazio di libera circolazione di persone, merci e capitali, dove però le persone provenienti da Paesi del Sud del mondo non godono di questi diritti e non sono benvenute.

Frontex è strumento nelle mani di Governi che vogliono bloccare i flussi migratori verso l'Ue ignorando il principio di non respingimento e disposti a usare ogni mezzo, compresi respingimenti illegali, oltre ad ogni altro tipo di violazione dei diritti umani.

Da sempre Frontex è stata sostenuta economicamente e politicamente dall'Unione Europea, anche se le accuse di violazione dei diritti umani nei confronti dell'Agenzia sono innumerevoli nel corso dei suoi 17 anni di attività.

Una donna e un minore richiedenti asilo, grazie al sostegno di alcune ONG, hanno denunciato Frontex presso la Corte di Giustizia Europea per fatti risalenti al 2020 nel mare tra la Grecia e la Turchia. L'agenzia è accusata di vari respingimenti illegali... in mare!

Il Parlamento Europeo ha pubblicato un rapporto con accuse di violazioni dei diritti umani di cui Frontex sarebbe responsabile. Sebbene non siano state trovate “prove conclusive sull'esecuzione diretta di respingimenti ed espulsioni collettive”, Frontex non ha comunique fatto nulla per prevenirle.

Adesso, la Corte dei Conti Europea reputa Frontex inidonea a contrastare l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera rilevando che la grande quantità di fondi destinati all'Agenzia costituisca uno spreco in relazione al mandato di Frontex di cui rimangono fumose le finalità e l'impatto del suo operato sugli Stati membri. (fonte: Mediterranea Saving Humans)