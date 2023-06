La Pluma è il beach restaurant di Papeete Beach, a Milano Marittima. Aperto solo a pranzo, è perfetto per pranzi con gli amici, di fronte al mare e al centro della scena. Si sceglie tra proposte veloci e soste gourmet, come è giusto che sia d'estate, in massima libertà.



Al servizio degli ospiti c'è una brigata di cucina guidata da Vincenzo Caputo, chef d'origine campana che vive da tempo in Romagna, ben 18 anni. Protagonista del menu è il pesce, che in questo spazio è solo fresco oppure congelato a bordo. E' anche il filo conduttore del menu degustazione "Miglio Nautico Zero", ovvero a filiera decisamente corta. Si parte con le focaccine con sardoncino di Cesenatico marinato e l'impepata di cozze di Cervia e piadina fritta, per proseguire con lo spaghetto alle poverazze. Ecco poi un invitante vapore di crostacei con canocchi e mazzancolle del Mercato di Cesenatico (Matteini) e infine il gelato della Centrale del Latte di Cesena con fragole. Il menu degustazione costa 55 euro, ovvero ha un rapporto qualità prezzo decisamente interessante. Anche perché da sempre al Papeete Beach il servizio è molto curato. Per quel che riguarda i prezzi de La Pluma @ Papeete Beach, gli antipasti vanno dai 12 ai 26 euro, i primi dai 12 ai 24, i secondi dai 15 ai 33, le insalate costano 14 - 16 euro, i dolci 7 - 8 euro.



La Pluma @ Papeete Beach è poi uno dei pochi ristoranti in cui, da quest'anno, è possibile gustare le ostriche di Cervia. "Da anni si lavora alla coltivazione, ma è la prima stagione in cui queste specialità sono disponibili", spiega lo chef Vincenzo Caputo. "Sono eccellenti e ancora la produzione è limitata, per cui siamo molto contenti di poterle proporre ai nostri ospiti. Da noi la clientela non è solo fatta da turisti, spesso ci scelgono anche buongustai romagnoli".



Tra i piatti simbolo de La Pluma, c'è anche la chitarrina allo scoglio. Ecco poi il polpo rosticciato CBT, ovvero cotto a bassa, così resta tenero e il fritto, uno dei piatti più amati. E' accompagnato da una crema di piselli e germogli, mentre come contorno viene servita una polenta stick con rosmarino, un omaggio alla Romagna.



Chi ama la carne sceglie invece piatti come la cotoletta alla milanese con patatine fritte, piatto simbolo di Milano... e quindi un po' anche di Milano Marittima. Da non perdere anche l'hamburger di Chianina da 180 grammi. Non mancano piatti leggeri perfetti per una pausa gourmet "on the beach": ricche e invitanti insalate, proposte internazionali come il Club Sandwich (con pollo o salmone), pokè e nel weekend anche sushi.



Vincenzo Caputo, che vive in Romagna e lavora al ristorante del Papeete da tempo, nei suoi piatti a volte cita la sua Campania. Ecco quindi la già citata piadina fritta, ispirata alla celebre pizza fritta campana. E a volte ha pure il tempo di proporre fuori menù decisamente invitanti, ad esempio le tagliatelle con polpa d'astice canadese e tartufo nero.



La forza della brigata de La Pluma @ Papeete Beach è quella di una squadra che lavora insieme da tempo. "La collaborazione e la capacità di capirsi al volo in cucina sono fondamentali per ottenere risultati eccellenti, ma non arrivano da soli. Io lavoro qui da 14 anni, il ragazzo 'meno esperto' è qui con noi da ben 8 anni", spiega Vincenzo Caputo, 34 anni e Chef fin da quando ne aveva appena 23. "E' fondamentale il coordinamento con staff di sala e ovviamente anche essere sintonia con la proprietà. Riassumendo, si sta davvero bene, ecco perché tutti lavoriamo qui da tempo".



Chiudiamo con uno sguardo alla cantina. Si sceglie tra decine di etichette e diverse proposte di vini al calice. Come è logico che sia sulla spiaggia, prevalgono le bollicine (tra gli Champagne Ruinart e Veuve Cliquot, tra i Franciacorta Berlucchi, Ca' Del Bosco e Bellavista, poi Trento Doc e Prosecco) e vini bianchi (Gewürztraminer Hofstatter oppure St. Michael Eppan, Pinot o Sauvignon Kassler, tra gli Chardonnay). Non mancano però alcuni rossi (tra cui il Sangiovese Podere dei Nespoli) ed alcuni vini dolci e passiti).



La Pluma Beach Restaurant @ Papeete Beach - Milano Marittima

https://www.papeetebeach.com/food/

Via Terza Traversa Pineta 281 48015 Milano Marittima (RA)

Ristorante: +39 0544 991208

InfoLine: +39 348 9700555, Beach: +39 349 3717477



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.