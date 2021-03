Annalisa Lullo autrice del “Da Bruco a Farfalla” giornalista e autrice, esperta di comunicazione emozionale.

“Scrivo perché mi fa Bene e mi Salva anche da questo momento.” E’ il mio Appuntamento migliore, un Rifornimento rigenerante, è la terapia del Cuore, la dieta della Mente e l’allenamento del Corpo. Un toccasana per Me, magari anche per Te. Fondamentale antidoto alla noia, alla passività, alla frustrazione, alla inquietudine, alla confusione, alla dispersione, alla fuga, alla menzogna.

Scrivere è Verità, è lo strumento che conduce all’Essenza e a quell’Essenziale che riecheggia nell’Aria. Le vicende sono Personali, diverse le dinamiche, molteplici i percorsi, come i livelli e le ritmicità. E svariate possono essere le motivazioni che trovano un punto di Congiunzione in quella Nota che è la Vibrazione del Sentire. Ecco perché mi piace Scrivere, tratteggio Me e contestualmente delineo aspetti dell’Altro.

Da Bruco a Farfalla Amarmi, amare, essere amata

Un Diario. Un Racconto. Meglio non classificare. Un testo impastato con infinite emozioni, pensieri leggeri, parole gentili, gesti educati e caldi ricordi di Vita Vissuta. Riflessioni da Cuore a Cuore venute al mondo durante il periodo di Sosta Forzata. Un tumulto altalenante di sentimenti e sensazioni. Quelli di una giovane donna che per la prima volta si è vista davvero sola. Ed indotta a stare, senza vie di fuga, ha accolto il cambiamento in atto e si è accorta di saper volare.

Questo è il Viaggio di una Trasformazione. Un Sentiero che conduce alla scoperta del Vero Amore dentro e fuori di sé. Senza condizioni, libero, senza attaccamenti, armonioso, senza limitazioni, sconfinato. "Ho Scoperto che l’Amore è il vero antidoto alla paura, al buio, al dolore. E' la Strada che conduce alla Luce, è la direzione che mi dona la Gioia. E’ un flusso energetico e dilagante, fonte perpetua di Abbondanza, Felicità e Realizzazione Ovunque".

Con queste umili e nobili Parole sostengo la Fondazione del Pesciolino Rosso e i ragazzi ‘spettinati’ di cui questa, con dedizione e cura, si occupa.

