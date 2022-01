Ecco una storia nata nel tempo del coronavirus. Il titolo è Nemmeno il tempo di un abbraccio (PlanetEdizioni, pag. 230). La sua narrazione si dipana attraverso e per mezzo delle voci, facce e speranze di tanti personaggi, disegnati con il giusto rilievo. Una prosa leggera e la trama lineare ma appassionata rappresentano le cifre stilistiche dell'autore, Mimmo Parisi.

Chi cerca un racconto lucido in un singolo libro, non resterà deluso: i momenti ironici o quelli poetici; le figure parentali viste come guide in una stagione inaspettata e i sollievi, che comunque l'adolescenza riesce a ottenere - grazie al vitalismo che la permea - sono tutti elementi sui quali il romanzo trova sostanza.

I dialoghi, raramente e a volte vagamente surreali, presentano le insicurezze che Nico e Stella - i due protagonisti - cercano di superare come possono. Nemmeno il tempo di un abbraccio è un libro young adult, ma non solo, chiunque riconoscerà fra le sue pagine le vicende del suo stesso lockdown.

L'autore

Mimmo Parisi con Nemmeno il tempo di un abbraccio (PlanetEdizioni) ha vinto il Talent Letterario Universolibero 2021. Ha partecipato a diversi premi letterari, vincendo con In nome del rock italiano, il premio ILMIOLIBRonline2017. Fra le pubblicazioni si ricordano Il figlio del drago (2018), La stella di Geq (2019), Ti voglio bene come nei film (2019).