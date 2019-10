“You Never Know” è il nuovo singolo dei LORD

“You Never Know” è il quarto singolo dei LORD. Fin dal primo ascolto colpiscono la qualità e la raffinatezza della scrittura dei due producer Luca Rustici e Osvaldo Di Dio, fondatori e membri del gruppo con Dj Val S. Il brano si apre con il suono di una chitarra elettrica ambient che porta immediatamente l’ascoltatore all’interno della Guitar Dance Music, il nuovo genere musicale sviluppato dalla band. L’hook di voce “You Never Know” è al tempo stesso intrigante e trascinante: chiave di lettura di un brano dance con forti connotati soul e pop.

I LORD non finiscono di stupire, con un singolo al mese stanno preparando il repertorio per portare la loro musica dal vivo in tutta Europa.



LUCA RUSTICI - Produttore, autore, arrangiatore, chitarrista, sound engineer, che nella sua carriera ha venduto più di 10 milioni di dischi, muove i primi passi nel mondo musicale nei primi anni ’80. Nel percorso della sua carriera, da all’ora ai giorni nostri, Luca Rustici può vantare la collaborazione con una serie di artisti di fama internazionale: Andrea Bocelli, Zucchero, Mina, Celentano, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Gio Sada, Massimo Di Cataldo, Negramaro, Rino De Maria, Piero Pelù, Laura Trent, Juri Magliolo, Mark Cucchelli, Gianni Morandi, Gazosa, Komminuet, Alessandro Safina, Francesco Renga, Jose Luis Perales, Aranza, Paulina Rubio, Alejandra Guzman, Lorca, Tisuby e Georgina, Malanga, Duo Dinamico, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Nino Buonocore, James Senese, Gianna Nannini, Loredana Berte', Rita, Noa, Mietta, Andrea Mingardi, Antonino, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Edoardo Bennato, Nana Vasconcelos, Gianluigi Di Franco, Yaire, Antonio Hidalgo, Ivana Spagna, Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio, Pietra Montecorvino, Roberto Murolo, I Muvrini, Antonio Onorato, Gigi Finizio, Serena Autieri, Marcello Pieri, Audio 2, Articolo 31, D.J.Flash, Kay Bianco, Cafe' Latino, Kingstone Club, Jerome Stocks, Clio & Key. Nel 2004 fonda la L’n’R Productions (Label e Publishing) producendo e portando al successo vari artisti tra cui Ania, vincitrice della 59° edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Giovani. Nel 2010 pubblica l’album “A Flower Into The Power” con la partecipazione dell’Orchestra San Carlo.

OSVALDO DI DIO -Musicista e produttore di successo, è stato in tour con Franco Battiato, Eros Ramazzotti, Cristiano De André, Alice, Mario Venuti, Lorenzo Fragola, Paolo Vallesi e tanti altri. Nel corso della sua carriera ha suonato con Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Elisa, Ornella Vanoni, Giorgia, Mauro Pagani, Nina Zilli, Alessandra Amoroso, Tullio De Piscopo, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Cher, Paolo Fresu, Sergio Sylvestre, Paola Turci, Luca Carboni. Collabora in qualità di arrangiatore, songwriter e chitarrista con gli Sphere Studios di Los Angeles. Ha pubblicato tre album a suo nome: Better Days (2015), ODD Live! (2017), Tex Mex Sex (2018). Quest'ultimo vede la partecipazione di Chris Kimsey, produttore e fonico di Rolling Stones, Led Zeppelin, B.B.King ed è stato n.1 nelle classifiche di iTunes e Amazon.

DJ VAL S. - Disk Jokey e produttore, inizia la sua carriera nel 1994 ispirandosi a DJ come Kool Herc, Grandmaster Flash, Grand Wizard Theodore, Frankie Knuckles, David Morales. Da quest’ultimo la passione per la realizzazione dei remix, da James Brown ai più recenti Adele, Coldplay, Drake, Ed Sheeran, Nicki Minaj Justin Bieber, DJ Khaled trasmessi sulle radio nazionali. Programmatore storico musicale di Hip Hop TV e docente al Sae di Milano. Ha lavorato nei locali più prestigiosi d’Italia e anche all’estero. Attualmente lavora all’Hollywood di Milano e collabora con i format Hip Hop più importanti d'Italia, tra cui “OneTwoOneTwo” di Radio DeeJay.

Promozione e Comunicazione - RECmedia