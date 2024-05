Il Presidente di Rete Ferroviaria Italiana ha di recente partecipato a un convegno a Foggia sul sistema ferroviario. Nel corso dell’evento, promosso dall’europarlamentare Massimo Casanova, Dario Lo Bosco ha sottolineato l’importanza strategica della città.



Dario Lo Bosco: Foggia nevralgica per il sistema Paese

“L’attenzione su Foggia è massima”, ha dichiarato il Presidente di RFI dal palco dell’Auditorium Santa Chiara, evidenziando quanto l’area metropolitana in questione sia “nevralgica, non solo per la Puglia, ma per il Mezzogiorno e per il sistema Paese”. Secondo Dario Lo Bosco, il quale considera le stazioni un “elemento propulsivo, driver di nuove tecnologie, di integrazione modale e di ottimizzazione del sistema ferroviario, stradale, con le vie del mare e con gli aeroporti”, è necessario “fare un patto con le istituzioni territoriali per valorizzare le stazioni come hub del territorio”. Nella sua vision, per il futuro è fondamentale puntare sull’integrazione delle reti.



Dario Lo Bosco: RFI aperta al dialogo sulla riqualificazione urbana

Durante il convegno è stato affrontato anche il tema della riqualificazione urbana della stazione di Foggia. Il Presidente di RFI ha invitato l’Università e tutti gli stakeholder del territorio a presentare un progetto insieme all’amministrazione comunale e alla Regione. “Noi saremmo pronti e felici di accogliere queste idee, di valutarle e di implementarle con la nostra Direzione centrale Stazioni e con l’Amministratore Delegato, per poter realizzare quei progetti che vanno a valorizzare il sistema metropolitano e il sistema Paese”, ha dichiarato Dario Lo Bosco, annunciando inoltre la firma di un protocollo con diverse istituzioni tra cui il Ministero dello Sport, per rendere le stazioni luoghi accessibili alla salute e al benessere dei cittadini. “Vogliamo che la salute e il benessere possano essere esercitati in locali dedicati nelle nostre stazioni, anche con delle palestre di base, aprendole con una convenzione con le municipalità ai cittadini. Partiamo da Foggia”, ha concluso infine il manager.