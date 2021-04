La primavera 2021 è ormai nell'aria. Ognuno può viverla a modo suo, ma senz'altro con un po' di bella musica emozionarsi è più facile. Se poi la musica è diffusa da casse acustiche Hi-Pro di Pequod Acoustics è possibile che l'emozione passi anche in digitale, tramite video e foto di location splendide 'sonorizzate' da diffusori che fanno spettacolo comunque, in ogni situazione.

Ad esempio, le foto scattate qualche giorno dallo staff di HPS Ibiza (distributore spagnolo Pequod Acoustics) al Bless Hotel Ibiza, con la dolce luce del sole al tramonto sul mare calmo, emozionano anche senza sentire musica.

E sabato 24 aprile, dalle 22 (CET), alla magia delle foto, si unirà finalmente quella della musica. L'occasione è: "Luca Donzelli Sunrise in Ibiza", ovvero un video con il dj set che il celebre dj producer Luca Donzelli ha registrato all'alba in quella magica location. Tra i partner dell'iniziativa, Amnesia Ibiza, Tenax, Morositas e tanti altri.

Nella foto che comunica l'evento Donzelli è abbracciato ad uno speaker Pequod Acoustics e sullo sfondo c'è la costa ibizenca, per cui di musica, sound, design e panorama ce n'è. Eccome.

Pequod Acoustics, un brand 100% Made in Italy, ha poi ormai distributori in gran parte d'Europa (Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Russia), Stati Uniti, Asia (Singapore, Cina, Laos, Myanmar, Hong Kong, Vietnam, Corea del Sud, Malesia) Dubai e Medio Oriente. Nonostante la pandemia, infatti, i nuovi ordini si susseguono. Per questo il team di Pequod Acoustics in questo periodo si sta espandendo: per poter continuare produrre i suoi prodotti allo stesso modo, con la consueta qualità senza tempo.

https://pequodacoustics.com

https://www.instagram.com/pequodacoustics/

https://www.facebook.com/pequodacoustics/