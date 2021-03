Nell’ultima giornata di gare, i neozelandesi hanno vinto la regata decisiva conquistando così, con merito e con una buona dose di fortuna, la 36.a edizione della Coppa America

Niente da fare per l’Italia. Nessun "miracolo italiano", la Coppa America resta in mani neozelandesi. La regata 10 (posticipata a oggi) è stata vinta dai neozelandesi degli Emirates Team New Zealand con un vantaggio finale sugli italiani di Luna Rossa Prada Pirelli di 46”. Il risultato finale della 36esima America’s Cup è stato di 7 a 3 per i Kiwi.





“Grazie dell'opportunità, grazie a tutti i ragazzi del team: è un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre!!! Mi dispiace, non è andata come avremmo voluto, ma è sport e uno vince, uno perde!!! Ringrazio tutti, tutti gli italiani che ci hanno seguito e supportato: il vostro calore è arrivato fin qui!!! Grazie, grazie, grazie” (Max Sirena – Luna Rossa Prada Pirelli)

Nonostante lo svantaggio di diversi punti, Luna Rossa Prada Pirelli non ha tirato i remi in barca e anzi, ha lottato sino alla fine per cercare di riaprire la sfida. Purtroppo è andata male.

“Luna Rossa ha una squadra davvero incredibile. Tutta la campagna per la Coppa America è stata fantastica, i ragazzi sono stati instancabili. Ineccepibili. E' stata una delle esperienze più divertenti per me. Bello far parte della squadra italiana, ma New Zealand ha creato una barca fantastica” (James Spithill – Luna Rossa Prada Pirelli).