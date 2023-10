Agro Camera e ARGA Lazio insieme per la promozione di un ciclo di cinque seminari dedicati ai professionisti della comunicazione per far comprendere come il messaggio visivo, scritto e parlato possa influire sulle abitudini alimentari dei consumatori.

Gli incontri, completamente gratuiti, della durata di tre ore ciascuno, si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 13, presso il Centro Servizi Roma in Campagna della Camera di Commercio, in piazza Sant'Ignazio n.144, Roma.

Protagonista una comunicazione resiliente, sostenibile e innovativa, in grado di mettere in luce non solo il modello produttivo agroalimentare, ma anche il perché di alcune scelte. Ad essere trattati, in particolare, la filiera corta (11 ottobre); l'economia circolare (24 ottobre); la nutrizione negli adolescenti (8 novembre); le strategie del cambiamento e le tecniche di comunicazione (21 novembre); il cambiamento in cucina (14 dicembre).

I seminari sono parte integrante della tredicesima edizione del festival internazionale "Cerealia. La festa dei cereali. Cerere e il Mediterraneo", premiato per la sesta volta con la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Per poter accedere ai corsi, inviare la propria iscrizione all'indirizzo di posta elettronica: [email protected]



Agro Camera è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo e la promozione del sistema agroalimentare e la gestione della Borsa Merci. Le sue finalità, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulle aziende speciali camerali, prevedono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese secondo l'indirizzo impartito dalla C.C.I.A.A.

ARGA Lazio è il gruppo di specializzazione dell’Associazione Stampa Romana al quale sono iscritti i giornalisti del Lazio che si occupano prevalentemente di agricoltura, alimentazione, ambiente e territorio. Associato in UNARGA, l’unione delle ARGA regionali all’interno della FNSI, ha finalità di promozione e supporto degli operatori della comunicazione in particolare attraverso corsi di aggiornamento professionale.