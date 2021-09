L'estate finisce con il ritmo giusto, decisamente hot, house ed elegante per il dj producer sanmarinese DAN:ROS. Tra le sue tante release ecco "Feel It", prodotta con HIVA ed uscita da poche ore su Pornstar Records. Il brano è stato incluso nelle importanti playlist New Music Friday e Groovers su Spotify. Sono eccellenti anche i risultati della recente "I Like it", che DAN:ROS ha prodotto con Sammy Deuce. Tra gli altri, il brano è stato suonato anche da Mark Knight, uno dei dj di riferimento nel mondo per quel che riguarda la house.

Tra un disco e l'altro, DAN:ROS ogni sabato sera è poi in console al Coconuts di Rimini, dove con il suo sound fa entusiasmare il pubblico. Perché anche se durante l'estate 2021 proprio non si può ballare, almeno la musica di DAN:ROS è quello giusta per mettere sorriso e buonumore.

DAN:ROS su Instagram:

https://www.instagram.com/danrosmusic/

Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.