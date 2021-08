Una gran bella idea, per un fine settimana o un party con gli amici in Emilia, è quella di divertirsi in sicurezza affittando Villa Solarola Country House, a Castel Guelfo (BO). Situata a 30 km circa da Bologna, a 13 km da Imola e quindi pure vicina alla Romagna, è un'oasi di tranquillità immersa nel verde.

Villa Solarola Country House è infatti una splendida villa con piscina con un grande parco a disposizione dei suoi ospiti. E' una location ideale per eventi, servizi fotografici, riprese tv, matrimoni, feste aziendali, compleanni... E come si vede dai video disponibili sul sito ufficiale - https://www.villasolarola.com - è perfetta anche per pool party da sogno.

Gestita dal dj producer internazionale Gary Caos assieme alla moglie Francesca, Villa Solarola Country House ha una bella piscina ed è perfetta sia per rilassarsi nel parco, per ascoltare o fare musica. Vanta infatti la collaborazione tra Gary e Peter Kharma, soprattutto per quel che concerne l'organizzazione delle serate e i dj set. Ed è pure il luogo dove godersi la gustosa cucina emiliana. Proprio qui il celeberrimo chef Bruno Barbieri ha iniziato a lasciare libero il suo estro e per due anni consecutivi ha guadagnato le sue prime due stelle Michelin.

"Villa Solarola Country House è una struttura di proprietà della mia famiglia e oggi me ne occupo di prima persona", racconta Gary Caos. "A volte metto musica io stesso, più spesso lascio spazio ad altri artisti e semplicemente mi diverto a far rilassare gli ospiti. In fondo, non c'è una differenza sostanziale. Un dj è sempre al servizio del divertimento degli ospiti dei locali. A Villa Solarola mi occupo della stessa materia, ma da un punto di vista diverso".

A Villa Solarola Country House, per quel che riguarda riprese fotografiche e video, sono numerose le possibilità per fotografi e modelle in cerca della location perfetta. Si possono scatti all’aperto in un immenso giardino e a bordo piscina, oppure sfruttare gli interni della villa, dove sono a disposizione divani e mobilio di diversi stili, sale con camino e un grande biliardo. Le camere da letto sono decisamente curate, ovvero perfette per ottenere servizi fotografici di qualità. E' una location di grandi dimensioni, per cui è adatta sia a shooting singoli sia a workshop di gruppo.

