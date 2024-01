Con l'arrivo del nuovo anno, finalmente si è avviato il rilascio del tanto atteso aggiornamento ad Android 14 per i dispositivi Xiaomi al di fuori della Cina. In particolare, il modello Xiaomi 13T Pro è al centro dell'attenzione per l'introduzione dell'aggiornamento HyperOS basato su Android 14. Questo rappresenta una svolta significativa, sostituendo la ben nota MIUI con la nuova piattaforma HyperOS.

Nonostante il rebranding della skin personalizzata, Xiaomi ha mantenuto in gran parte l'esperienza utente di MIUI. Tuttavia, sono stati apportati alcuni cambiamenti tangibili nell'interfaccia.

L'aggiornamento HyperOS per il Xiaomi 13T Pro è in fase di distribuzione in Europa con il numero di build 1.0.3.0.UMLEUXM, basato su Android 14. Si tratta di un aggiornamento sostanziale che richiede uno spazio di archiviazione di 5,8 GB, posizionandosi tra gli aggiornamenti OTA più consistenti in termini di dimensioni.

Le novità principali di questo aggiornamento comprendono una lunga lista di miglioramenti delle prestazioni, ottimizzazioni del sistema e miglioramenti della privacy e della sicurezza, accompagnati dalla patch di sicurezza Android datata dicembre 2023. Questi miglioramenti sono finalizzati a rendere l'esperienza d'uso ancora più fluida e sicura per gli utenti.

L'aggiornamento ad Android 14 con HyperOS per il Xiaomi 13T Pro viene rilasciato gradualmente in Europa, quindi potrebbe richiedere del tempo prima di raggiungere tutti gli utenti. Si consiglia di verificare costantemente gli aggiornamenti nelle Impostazioni del dispositivo. Prima di procedere con l'installazione, è consigliabile effettuare un backup dei dati importanti e assicurarsi che il dispositivo sia almeno al 50% di carica.