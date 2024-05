Dichiarazione del Coordinatore Senior dell'UNICEF per le emergenze nella Striscia di Gaza, Hamish Young durante l'incontro con la stampa tenutosi oggi al Palazzo delle Nazioni di Ginevra:

“Ho lavorato su emergenze umanitarie su larga scala per la maggior parte degli ultimi 30 anni e non sono mai stato coinvolto in una situazione così devastante, complessa o imprevedibile come questa. Quando sono arrivato a Gaza a metà novembre, sono rimasto scioccato dalla gravità dell'impatto di questo conflitto sui bambini e, impossibilmente, da allora la situazione ha continuato a peggiorare.Ieri ho fatto un giro ad Al-Mawasi, la cosiddetta "zona umanitaria" in cui è stato detto agli abitanti della parte orientale di Rafah di trasferirsi. Più di 100.000 persone sono fuggite da Rafah negli ultimi 5 giorni e il flusso di sfollati continua. Le strade per Mawasi sono intasate - molte centinaia di camion, autobus, auto e carri trainati da asini carichi di persone e beni.Oggi ho visto qualcuno che cercava di spostare la propria latrina sul retro di un carretto trainato da un asino: questo dà un'idea di quanto la gente sia disperata. I rifugi erano già allineati sulle dune di sabbia di Al-Mawasi e ora è difficile passare tra la massa di tende e teloni.Le persone con cui parlo mi dicono di essere esauste, terrorizzate e di sapere che la vita ad Al-Mawasi sarà, ancora una volta, impossibilmente, più dura. Le famiglie non dispongono di servizi igienici adeguati, di acqua potabile e di un riparo. La gente costruisce bagni improvvisati scavando buche nel terreno intorno a gruppi di tende. La defecazione a cielo aperto è in aumento.Gli sfollati sono soggetti a un rischio ancora maggiore di malattie, infezioni, malnutrizione, disidratazione e altri problemi di protezione e salute. Al di là di alcuni punti sanitari mobili e di ospedali da campo con capacità limitate, l'ospedale più vicino è ad almeno 4 km di distanza, ammesso che la strada per raggiungerlo sia sicura. A Gaza quasi tutti sono stati sfollati più di una volta - alcuni molte volte - e di conseguenza sono ancora più a rischio.Un padre mi ha detto, piangendo, che aveva solo cattive opzioni tra cui scegliere. Nessun posto è sicuro per i suoi figli.Impossibilmente, ancora una volta, la situazione peggiorerà se le operazioni umanitarie non saranno riattivate nelle prossime 48 ore. Per 5 giorni, nessun carburante e praticamente nessun aiuto umanitario è entrato nella Striscia di Gaza e stiamo raschiando il fondo del barile. Questo è già un problema enorme per la popolazione e per tutti gli attori umanitari, ma nel giro di pochi giorni, se non si pone rimedio, la mancanza di carburante potrebbe far fallire le operazioni umanitarie.Senza carburante, i reparti di maternità dell'ospedale emiratino non possono funzionare, e ogni giorno vi nascono circa 80 bambini. Le donne incinte sono lasciate senza opzioni per un parto sicuro dei loro neonati. Come abbiamo visto in altre parti di Gaza negli ultimi sette mesi, quando gli ospedali rimangono senza carburante, le attrezzature salvavita come i ventilatori e le incubatrici smettono di funzionare. Senza carburante, gli impianti di desalinizzazione dell'acqua e i pozzi d'acqua non possono funzionare, il sistema fognario non può funzionare. E i nostri camion non possono portare gli aiuti umanitari essenziali e salvavita alle persone che ne hanno bisogno.Le scorte di cibo per sostenere la popolazione del sud dovrebbero esaurirsi domani e l'ultima panetteria funzionante nel sud sta per esaurire il carburante.In un momento in cui la gente è costretta a riprendere il cammino e a spostarsi, le forniture salvavita che sostengono e supportano la popolazione sono state completamente tagliate. Bisogna essere molto chiari: questo porterà alla morte dei bambini. Morti che possono essere evitateE poi ci sono le famiglie che non possono lasciare Rafah o scelgono di rimanere. Centinaia di migliaia di bambini sono feriti, malati, malnutriti o con disabilità preesistenti.Secondo quanto riferito, oltre 14.000 bambini sono già stati uccisi - un'offensiva di terra a Rafah farà senza dubbio aumentare drasticamente questo numero.Ho trascorso molto tempo nei restanti ospedali di Gaza e le ferite di cui sono stato testimone sono strazianti. È davvero difficile descrivere l'impatto delle armi moderne su un bambino di quattro anni. Quello che fa a un giovane corpo va oltre la comprensione. Ho visto di persona molti, molti bambini che hanno perso arti, che hanno subito ustioni orribili. E naturalmente l'impatto sulla salute mentale di tutti i bambini della Striscia di Gaza è terribile.Noi che lavoriamo qui stiamo facendo tutto il possibile per mantenere viva la risposta umanitaria. Speriamo che i nostri appelli per un cessate il fuoco vengano ascoltati e accolti, ma siamo anche pronti ad affrontare questo conflitto insensato che continua a sconvolgere anche i più avvezzi.Abbiamo bisogno di carburante immediatamente. Gli aiuti devono arrivare. Gli ostaggi devono essere liberati. Rafah non deve essere invasa".

La testimonianza degli operatori di Save the Children.

Il personale di Save the Children si è trasferito da Rafah a Deir Al-Balah, dove ci sono fognature a cielo aperto nelle strade. L'area di Al-Mawasi, a sud di Deir Al-Balah, è “completamente piena” e non c'è più spazio per i rifugi.

“Al-Mawasi è totalmente gremita e le strade ogni giorno sono più trafficate di quello precedente. Non c'è più spazio per le persone. Non si riesce a dare assistenza, né acqua, né servizi igienici”, ha dichiarato Rachael Cumming. “Fa caldo, ci sono mosche ovunque. Non è sicuro, non è pulito, ma la gente continua a venire perché crede di lasciarsi alle spalle qualcosa di ancora peggiore. I bambini sono ovunque. Sono smarriti e sconvolti”.

Rachael Cummings ha raccontato che quello che ha visto sulla strada da Deir Al-Balah a Rafah è “inimmaginabile”, con bambini di sei anni a piedi nudi che lottavano per portare con sé bottiglie d'acqua e altri beni di prima necessità.

“Mentre attraversavamo Deir Al-Balah, abbiamo visto persone che cercavano di trovare spazio per allestire qualsiasi riparo riuscissero a trovare. Alcuni erano fatti di legno e teloni, mentre altri avevano tende, ma lo spazio era davvero poco. La gente cercava disperatamente di costruire qualcosa. Abbiamo incontrato bambini che piangevano e urlavano sul ciglio della strada, sopraffatti dal panico e dal caos che stavano vivendo. È davvero un luogo terrificante per i più piccoli. La nostra intenzione è quella di continuare le operazioni a Rafah e ad Al-Mawasi, compresa quelle a tutela della salute e della nutrizione, la fornitura di kit sanitari e di un riparo, ma è molto difficile e dobbiamo anche assicurarci che il nostro personale non si metta a rischio”.

Save the Children chiede un cessate il fuoco immediato e definitivo per proteggere le vite delle bambine e dei bambini di Gaza e che le parti in conflitto aderiscano al diritto internazionale umanitario. Tutti i valichi di Gaza - l'unica ancora di salvezza per le famiglie - devono essere riaperti e deve essere garantito un accesso umanitario senza ostacoli in tutta la Striscia.