Trap e pop si fondono per raccontare la casualità della vita.

In radio dal 1 luglio.

Il nuovo brano di Aaron racconta il rapporto universale che l'uomo ha con la vita, mettendo nero su bianco le paure e le insicurezze che il tempo ci mette davanti.

Queste debolezze mettono in luce quanto sia importante la casualità delle cose che succedono intorno a noi, senza che possiamo averne il controllo, ma che sono fondamentali per creare il nostro destino.



Radiodate: 1 luglio 2022

Etichetta: Orangle Srl



BIO

Edoardo Boari in arte Aaron, è un cantautore di 17 anni di Nocera Umbra (PG). Fin da piccolo la musica è stata la sua passione: da dieci anni balla hip - hop e da tre si dedica anche a scrivere canzoni. Per lui la musica è come posto assoluto dove riuscire a proteggersi e a ritrovarsi.