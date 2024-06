Piatti stupefacenti in tour, dal 26 giugno al 26 luglio, al via la terza edizione con tappe da Nennella Sorbillo e altri 9 locali in Campania.

La manifestazione presentata dal dj anti-droga Roberto Aniceto.

Parte da Napoli il 26 giugno con due tappe d’eccezione: Nennella con la sua mitica pasta e patate e la pizzeria Sorbillo, dove si consumerà l’ennesimo colpo di teatro del maestro pizzaiolo, la terza edizione di “Piatti stupefacenti” il tour eno-gastronomico” social condotto da Dj Aniceto.

Un modo per comunicare a tutti, ma soprattutto ai giovani che le vere “sostanze” sono quelle che si mangiano, in compagnia, socializzando e confrontandosi, suggerendo i nomi dei locali dove si possono provare ottimi piatti e si viene accolti al meglio.

Chi più del Dj anti-droga Roberto Aniceto, storico opinionista di Chiambretti nei suoi programmi televisivi, vera star dei social, specialmente su tik-tok, dove conta oltre 10 milioni di like, per trasmettere l’entusiasmo di questo tour, con un titolo che di per sé è’ una provocazione, che porterà a conoscere tante realtà della ristorazione Campana.

La manifestazione, ideata dal sociologo della comunicazione, Daniele Caramagna, che da oltre 25 anni si occupa di eventi legati al “food”, toccherà 11 luoghi del buon cibo, portando i prodotti della linea artigianale Galiano, una realtà imprenditoriale tutta del Sud: Pasta trafilata al bronzo, pomodori dell’Agro nocerino sarnese, olio del Cilento.