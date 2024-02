Si svolgerà dal 23 al 25 febbraio presso Bologna Fiere la 18a edizione di Liberamente, il Salone del tempo libero all'aperto.

Nei vari settori si potranno osservare e confrontare non solo camper e attrezzature ed accessori per campeggio ma anche attrezzature per giardinaggio e manutenzione del verde, complementi di arredo esterno, dimostrazioni sportive e naturalmente prodotti tipici enogastronomici.