Area Musei d’Arte Moderna e Contemporanea - Unità Case Museo presenta 100 anni a Milano. Un secolo di storia e società attraverso la presenza del Rotary

Un percorso nella storia del centenario del Rotary raccontata in parallelo alla vibrante evoluzione della città di Milano mediante opere d’arte e materiali inediti appartenenti alle collezioni di Palazzo Morando

Apre il 27 ottobre 2023 “100 anni a Milano. Un secolo di storia e società attraverso la presenza del Rotary”, una mostra storico-documentaria a Palazzo Morando, organizzata in collaborazione con il Comune di Milano, per celebrare il centenario del Rotary Club Milano, il più antico d’Italia.

La mostra getta uno sguardo attento sulle personalità distintive, le iniziative coraggiose e gli eventi storici indimenticabili di questi 100 anni di vita del Rotary, narrandoli in parallelo alla vibrante evoluzione di Milano. La città lombarda ha attraversato epoche di cambiamento, crescita, sfide e rinascita, sempre con un occhio al futuro, proprio come il Rotary. Il percorso espositivo offre una ricca selezione di immagini, opere d'arte e materiali inediti provenienti dall'archivio del Club, conservato presso la Cittadella degli Archivi di Milano, con il coinvolgimento di istituzioni iconiche come l'Istituto dei Tumori, il Grattacielo Pirelli e l'Autostrada del Sole.

Il principale nucleo di dipinti in esposizione, che illustrano i cambiamenti di Milano da un punto di vista stilistico, sociale, urbanistico e paesaggistico, provengono all’archivio del Museo di Palazzo Morando. Sono opere di artisti milanesi e non che abbracciano un periodo molto ampio e offrono l’occasione di ammirare dipinti di norma conservati nel caveau dell’istituzione che ha come scopo la tutela del patrimonio artistico legato alla cità di Milano. Fiore all’occhiello della mostra, sotto il profilo artistico, è la coppia di sculture di Francesco Messina, provenienti dallo Studio Museo a lui intitolato.

Questa esposizione è solo uno degli eventi previsti per celebrare il centenario del Rotary Milano durante l'intero 2023. Dallo spettacolo di balletto al Teatro alla Scala di febbraio scorso, con la partecipazione di una delle stelle più acclamate del balletto contemporaneo, Roberto Bolle, all'installazione monumentale, creata attraverso un concorso che ha coinvolto i giovani artisti laureandi e neo-laureati della Scuola di Scultura dell'Accademia di Brera: sarà oggetto di un evento specifico il prossimo novembre nel “Cortile della Magnolia” dell'Accademia. Come pure il restauro del trono di Napoleone, che dopo la mostra a Palazzo Morando diventerà un punto di riferimento essenziale nel riallestimento degli appartamenti neoclassici di Palazzo Reale.

La mostra a Palazzo Morando sarà aperta al pubblico dal 27 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024, con ingresso gratuito. L’esposizione è stata curata da Stefano Zuffi, storico dell'arte, con la collaborazione di Lorenza Salamon, gallerista milanese. L'allestimento dell'esposizione è stato affidato alle capacità creative dell’architetto Francesca Aletti.

Si ringrazia Credem Euromobiliare Private Banking.

Il Governatore del Distretto 2041 (Area metropolitana di Milano) Giulio Koch ha ricordato durante il suo intervento che “Il 18 e 19 novembre a Milano avrà luogo il Congresso Nazionale di Celebrazione del Centenario del Rotary in Italia. Parteciperanno i 14 Distretti italiani e dall’analisi del glorioso passato si trarranno spunti per progettare il futuro dell’azione rotariana anche a Milano, concentrando gli sforzi su Giovani, Lavoro ed Ambiente come principali aree critiche.

Interverranno il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ed il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, oltre a illustri esponenti della società civile. La sede sarà l’Aula Magna dell’Università Statale in Via Festa del Perdono 7.

Il Congresso sarà preceduto da un concerto per Organo e coro offerto dai Rotariani alla cittadinanza la sera del 17 novembre”.

SCHEDA ESPOSIZIONE

100 ANNI A MILANO. UN SECOLO DI STORIA E SOCIETÀ ATTRAVERSO LA PRESENZA DEL ROTARY.

a cura di Stefano Zuffi, Lorenza Salamon

progetto allestimento Francesca Aletti

Palazzo Morando | Costume Moda Immagine

via Sant’Andrea, 6

dal 27 ottobre 2023

Orari: da martedì a venerdì, ore 14 - 18.30; sabato e domenica, ore 10 - 18.30

T. +39 02 884 65735 - 46054 | c[email protected] | www.costumemodaimmagine.mi.it