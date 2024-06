Continua incessantemente l’attività di messa in sicurezza delle strade provinciali e dei versanti su di esse prospicienti di competenza della Città Metropolitana di Messina. Stamani sono stati consegnati i lavori di contenimento dei versanti lungo la strada provinciale 54/B di Filari, ricadente nel territorio del Comune di Rometta.

Gli interventi consisteranno nel consolidamento e messa in sicurezza di una porzione di versante con applicazione di rete di contenimento corticali, funi in acciaio e chiodature di ancoraggio.

“L’attività di messa in sicurezza della viabilità provinciale e delle sue pertinenze - hanno sottolineato il Sindaco metropolitano dott. Federico Basile e il Direttore Generale dott. Salvo Puccio – è una delle sfide prioritarie che ci siamo posti e che prosegue senza sosta.

I lavori che interessano la strada provinciale 54/B sono necessari per rendere efficiente un’arteria viaria di notevole importanza per l’intero comprensorio di Rometta”. La durata degli interventi in progetto è prevista in novanta giorni naturali e consecutivi. Il Direttore dei lavori è l’Ing. Anna Chiofalo, mentre il RUP è l’arch. Francesco Orsi.