Le donne dell’associazione di promozione sociale “Fiori di stelle” inaugurano un’installazione artistica che mira a portare colore e allegria per le vie della città.

A Casarano la bellezza prende forma tra colori e fili di lana. In via Dante, una delle strade principali del paese, è comparsa una suggestiva installazione artistica lunga 95 metri e larga 5, realizzata all’uncinetto da venti donne dell’associazione di promozione sociale “Fiori di stelle”. L’opera, intitolata “Un filo di bellezza per le strade”, è ispirata al celebre dipinto “Il bacio” di Gustav Klimt.

Tutto è cominciato a gennaio con un appello lanciato sui social dalla stessa associazione. L’obiettivo era creare qualcosa che riuscisse a “portare colore e allegria per le strade per trasformarle in opere d’arte a cielo aperto”

Sono partiti incontri settimanali all’auditorium comunale, durante i quali le donne hanno condiviso idee, progetti e creatività.

All’installazione hanno contribuito anche sei bambine, che hanno imparato a fare catenelle e fiorellini, aggiungendo il loro tocco ingenuo e spontaneo al grande mantello colorato che adesso decora il centro urbano. Il risultato è impressionante: oltre 450 cerchi di lana, con diametri dai 55 centimetri fino a un metro e mezzo, sospesi grazie a 90 chili di profilati in ferro e 2000 metri di rete.

Per completare l’opera d’arte ci sono voluti ben 160 chilometri di fili di lana lavorati a mano. Sedici sostenitori hanno dato una mano a coprire le spese, ma nessuno ha cercato visibilità. Il vero motore del progetto è stato lo spirito di comunità, il desiderio di prendersi cura della città con piccoli gesti quotidiani che sanno di affetto e resistenza.

Quello delle donne dell’associazione è un invito alla cittadinanza affinché si impegni come parte attiva di Casarano e senta Il bisogno, la caparbietà e la volontà di prendersi cura dei suoi luoghi,.

L’installazione rimarrà visibile finché il sole, la pioggia e il vento lo permetteranno. Ma il messaggio che porta – quello di una bellezza fatta di legami e di cura – è destinato a restare molto più a lungo.