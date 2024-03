Unimore, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con una cerimonia on line e un attestato ha riconosciuto Cultore della materia in Chimica Farmaceutica il Dott. Gianluigi Giovetti, nato a Modena nel 1922 e laureato in Chimica Pura presso l’Università di Modena nel 1947.

Per l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia hanno preso parte alla cerimonia la Direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita Prof.ssa Lorena Rebecchi insieme alla Prof.ssa Maria Paola Costi, docente di Chimica Farmaceutica.

È accaduto il 29 Marzo 2024 (fonte: il Messaggero Veneto) a un ospite della casa di riposo Umberto I di Pordenone che, dopo 75 anni, è riuscito a superare un ostacolo burocratico e a conseguire il titolo.



All'epoca, Giovetti aveva intrapreso anche il percorso di studi in chimica farmaceutica, con l'obiettivo di entrare nello staff della farmacia di famiglia, la storica Sant'Omobono, però a causa della burocrazia non gli era stata riconosciuta la pratica in laboratorio, indispensabile per il superamento dell'ultimo esame. Era il 1949.

A contattare l'ateneo di Modena sono stati i due figli di Giovetti, Roberto e Tiziana, che hanno assistito alla cerimonia assieme agli altri parenti.



Fonte: Ansa

Crediti immagine: Unimore