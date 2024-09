Con Castillo, Malta si lancia in una nuova sfida agli Oscar. Il thriller di Abigail Mallia si aggiunge alla lista dei film maltesi che hanno tentato di conquistare la candidatura, dopo Simshar, Luzz e il controverso Carmen nel 2022 che fu a sorpresa squalificato.

TRAMA: Amanda e sua madre si riuniscono dopo la perdita del padre, ma l'atmosfera di riconciliazione viene presto spezzata da una confessione sconvolgente. La madre rivela di aver commesso un omicidio doppio per vendicare la morte della sorella, K. Penza. Questo segreto inconfessabile getta un'ombra sinistra sulla famiglia e costringe Amanda ad affrontare una verità dolorosa.

L'isola, con la sua storia e i suoi paesaggi unici, continua a offrire spunti interessanti per il cinema internazionale, ma la strada per la nomination resta ancora in salita.