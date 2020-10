Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha reso noto che anche Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione.

Con Young sono adesso sei i calciatori nella rosa di Conte ad essere contagiati e, quasi sicuramente, non disponibili per il derby con il Milan che si disputerà tra una settimana.

Gli altri ad essere risultati positivi sono Gagliardini, Bastoni, Nainggolan, Skriniar e per ultimo Ionut Radu.

Per i nerazzurri sembra profilarsi una situazione simile a quella che vede protagonista il Genoa che al quarto turno di Serie A, se dovesse essere comunque costretto a scendere in campo, ben che vada potrebbe schierare la formazione primavera.

In attesa del giudice sportivo che dovrà decidere sulla gara tra Napoli e Juventus e che potrebbe stravolgere il protocollo stabilito dalla Figc, il contagio da coronavirus ha ripreso a correre in Italia e se il numero dei positivi dovesse continuare ad aumentare tra i componenti delle squadre, è evidente che il campionato finirebbe per essere comunque falsato... anche se venissero confermati i protocolli in atto.