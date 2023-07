Il mondo dei social media è in continua evoluzione e, in questo scenario sempre mutevole, sta per arrivare anche in Italia un nuovo attore: Thread. Questa nuova piattaforma, sviluppata da Meta (precedentemente conosciuta come Facebook Inc.), è stata progettata per competere direttamente con Twitter, il famoso social network di microblogging.

Tuttavia, Thread non è solo un concorrente di Twitter. In realtà, è strettamente collegato a Instagram, un altro popolare social media di proprietà di Meta. Thread è stato progettato come un'app complementare a Instagram, permettendo agli utenti di condividere contenuti in un formato più intimo e focalizzato. Questo legame con Instagram potrebbe dare a Thread un vantaggio significativo nel competere con Twitter, sfruttando la già vasta base di utenti di Instagram.

Thread: la risposta di Zuckerberg a Twitter

Thread si presenta come la risposta di Mark Zuckerberg a Twitter. La piattaforma, infatti, consente agli utenti di pubblicare brevi messaggi, chiamati "threads", che possono essere commentati e condivisi da altri utenti. Questa funzionalità ricorda molto da vicino quella dei "tweet" di Twitter, ma Thread si distingue per alcune caratteristiche uniche che potrebbero renderla un'alternativa interessante:

Vediamo in dettaglio le caratteristiche che distinguono questa piattaforma e potrebbero darle un valore aggiunto. Una di queste è la stretta integrazione con Instagram, che permette agli utenti di Thread di condividere facilmente i loro contenuti con i follower di Instagram. Inoltre, Thread offre una serie di funzionalità di personalizzazione che permettono agli utenti di creare un'esperienza social più personalizzata e intima.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Meta, Thread è stato progettato per espandere la condivisione di contenuti basati su testo, creando un ambiente positivo e creativo per esprimere le proprie idee.

Gli utenti possono seguire e connettersi con amici e creatori che condividono i loro interessi, proprio come su Instagram. Inoltre, Thread offre una serie di strumenti di sicurezza e controllo dell'utente già esistenti su Instagram.

Per iniziare con Thread, gli utenti possono semplicemente utilizzare il loro account Instagram per accedere. Il nome utente di Instagram e la verifica verranno trasferiti su Thread, con l'opzione di personalizzare il proprio profilo specificamente per Thread.

Il feed su Thread include i thread pubblicati dalle persone che l'utente segue, e contenuti consigliati da nuovi creatori che l'utente potrebbe non aver ancora scoperto. I post possono essere lunghi fino a 500 caratteri e includere link, foto e video fino a 5 minuti di lunghezza. Gli utenti possono facilmente condividere un post di Thread sulla loro storia di Instagram, o condividere il loro post come link su qualsiasi altra piattaforma che scelgono.

Thread è stato costruito con strumenti che permettono conversazioni positive e produttive. Gli utenti possono controllare chi può menzionarli o rispondere a loro all'interno di Thread. Come su Instagram, gli utenti possono aggiungere parole nascoste per filtrare le risposte ai loro thread che contengono parole specifiche. Gli utenti possono smettere di seguire, bloccare, limitare o segnalare un profilo su Thread toccando il menu a tre punti, e qualsiasi account che l'utente ha bloccato su Instagram sarà automaticamente bloccato su Thread.

Thread è anche progettato per essere compatibile con ActivityPub, il protocollo di social networking aperto stabilito dal World Wide Web Consortium (W3C), l'organismo responsabile degli standard aperti che alimentano il web moderno. Questo renderebbe Thread interoperabile con altre app che supportano anche il protocollo ActivityPub, come Mastodon e WordPress, permettendo nuovi tipi di connessioni che semplicemente non sono possibili sulla maggior parte delle app social oggi.

Queste caratteristiche uniche di Thread potrebbero renderla una piattaforma attraente per gli utenti che cercano un'alternativa a Twitter. Con la sua combinazione di funzionalità familiari e innovazioni uniche, Thread potrebbe essere in grado di attirare una vasta base di utenti e di competere efficacemente nel mercato dei social media.



Zuckerberg vs Musk: una rivalità che si riflette nei social media

La nascita di Thread non può essere disgiunta dalla storica rivalità tra Mark Zuckerberg e Elon Musk. I due magnati della tecnologia, noti per le loro personalità forti e le loro visioni innovative, si sono spesso scontrati pubblicamente. Questa rivalità si è manifestata in una serie di scambi di battute e frecciate che hanno alimentato il dibattito pubblico.

La rivalità tra Zuckerberg e Musk non si limita alle loro personalità o alle loro visioni del futuro della tecnologia. Si estende anche al campo dei social media, dove entrambi hanno costruito piattaforme influenti. Musk è il proprietario di Twitter, mentre Zuckerberg è il fondatore di Facebook e Instagram.

Con il lancio di Thread, Zuckerberg sembra voler sfidare direttamente Musk sul suo stesso terreno, quello dei social network. Thread è stato progettato per competere con Twitter, offrendo una nuova piattaforma per la condivisione di contenuti e l'interazione tra gli utenti. Questa mossa è un chiaro segnale dell'intenzione di Zuckerberg di continuare a innovare nel campo dei social media, nonostante la forte concorrenza.





Thread in Italia: come sarà accolto?

La domanda che molti si pongono ora è: come sarà accolto Thread in Italia? Nonostante la piattaforma non sia ancora ufficialmente disponibile nel nostro Paese, molti utenti italiani hanno già mostrato interesse per Thread, utilizzando metodi alternativi per accedere alla piattaforma. Tuttavia, la vera sfida per Thread sarà convincere gli utenti a scegliere la sua piattaforma rispetto a quelle già consolidate, come Twitter e Instagram.

In attesa del lancio ufficiale di Thread in Italia, alcuni siti web hanno già iniziato a offrire servizi dedicati a questa nuova piattaforma. Tra quelli che si sono dati da fare per non perdere tempo, spicca Viralmarket, il primo sito italiano a mettere in vendita servizi per la crescita su Thread. Tra i servizi offerti da questo sito, troviamo l'acquisto di mi piace e di follower per Thread, un'opzione che potrebbe interessare soprattutto i nuovi utenti desiderosi di aumentare rapidamente la loro visibilità sulla piattaforma.

In conclusione, l'arrivo di Thread in Italia rappresenta un evento importante nel panorama dei social media. La nuova piattaforma di Zuckerberg potrebbe portare una ventata di novità nel settore, offrendo agli utenti un'alternativa a Twitter e Instagram. Tuttavia, solo il tempo dirà se Thread riuscirà a conquistare il pubblico italiano e a competere alla pari con i giganti dei social media.