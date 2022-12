Eliana Calabria nasce a Roma nel 1946 da padre romano e madre ligure. La sua famiglia è nel mondo del cinema dal 1925. Dopo una vita passata a scrivania, ostinatamente e perdutamente impegnata nella gestione di un Gruppo di piccole società eterogenee, allietata dalla gestione dell’attività vinicola grazie alla sua predilezione per il vino di qualità è arrivata la meritata pensione. Dopodiché ha deciso di trascorrere in maniera più socialmente proficua la permanenza estiva in un’isola dell’Egeo dove ha preso casa.

Ha due figlie e due nipoti. Ha una grande passione per la scrittura e divide il suo tempo tra la casa di Naxos nelle Cicladi, la campagna delle Marche e la casa di Roma dove ha i suoi affetti.

Il libro di Eliana Calabria è “Amor Roma” edito da Argento vivo edizioni, uno scritto che è capace di far immergere il lettore, donando una lettura fluida e intensa. Questa è la storia di Anna, Giorgio e Ilaria. Una famiglia tranquilla e senza grossi problemi a parte la tendenza a digiunare di Ilaria. Anna è una moglie che si occupa, oltre che della sua famiglia, di vendere appartamenti per un’agenzia immobiliare.

Giorgio, marito di Anna è ingegnere in Alitalia. E’ affettuoso, atletico e esposto alle attenzioni femminili.

Dénise e Pino, i genitori di Anna li attendono tutte le domeniche a pranzo. L’uno solitario e schivo amante delle musica sinfonica, l’altra estrosa ex attrice.

La storia si svolge nei giorni nostri in una Roma tanto splendida di notte quanto caotica e trafficata di giorno.

Mentre sta caricando le buste della sua solita spesa del sabato Anna si trova tra le mani una piccola borsa contenente vecchie lettere. Nei giorni a seguire le legge ad una ad una e, seguendo il filo indicato da quegli scritti, si trova costretta a riconsiderare la realtà della sua vita. Tutte le sue sicurezze vacillano. Sua madre e suo padre non avevano avuto l’unione serena che lei credeva. E Giorgio stava vivendo una storia con Francesca, una giornalista di inchieste. E lei, suggestionata dalla sensualità di quegli scritti e forse per reazione al tradimento del marito, accetta la corte di un suo cliente.

Un libro semplice, che parla di accadimenti reali che possono capitare a tutti noi, un’ambientazione magica che è Roma. Vi consigliamo vivamente di acquistarlo sui maggiori store online e in tutte le librerie italiane.