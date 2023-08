CHIARA TAIGI - GRAN GALA' DELLA LIRICA - SCARIO

8 AGOSTO 2023 - ORE 21:30

Chiara Taigi canterà al 30° Gran Galà della Lirica a Scario (SA) sul sagrato della Chiesa dell'Immacolata con l'Orchestra Internazionale della Campania e dal grande Coro Lirico Pugliese diretti dal M° Leonardo Quadrini condividendo il palco con il tenore Rodrigo Trosino. Presenterà la serata Tonino Bernardelli.

Chiara Taigi avrà una cornice molto suggestiva per il Gran Galà della Lirica piena di luci con la Chiesa dell'Immacolata e il suo Campanile, una piccola perla del XVII secolo, con il magnifico contorno della citta di Scario di fronte al mare, guardando un golfo nel cuore del Cilento.

Un programma emozionante molto atteso che, come fuochi d'artificio, coinvolgerà tutti gli artisti con passaggi lirici, sinfonici, operistici e popolari molto noti di grande impatto, passando da Verdi a Brahms, da Shostakovich a Bellini e Puccini per far sognare con il Canto e la Musica in una sera d'estate.



LUOGO

Chiesa SS. Immacolata

Lungomare Guglielmo Marconi 20

Scario, Salerno 84070 Italia + Google Maps



RIFERIMENTI E LINK