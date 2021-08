In questo fine settimana inizia il campionato di Serie A 2021/22: 4 gli incontri di sabato, due alle 18:30 e due alle 20:45. Stessa programmazione per domenica, mentre due saranno gli incontri che si disputeranno lunedì, una per ciascuna delle due fasce orarie.

Venerdì 21 agosto



18.30 INTER-GENOA (DAZN)

18.30 VERONA-SASSUOLO (DAZN)

20.45 TORINO-ATALANTA (DAZN)

20.45 EMPOLI-LAZIO (DAZN/SKY)



Domenica 22 agosto



18.30 UDINESE-JUVENTUS (DAZN)

18.30 BOLOGNA-SALERNITANA (DAZN/SKY)

20.45 ROMA-FIORENTINA (DAZN)

20.45 NAPOLI-VENEZIA (DAZN)



Lunedì 23 agosto



18.30 CAGLIARI-SPEZIA (DAZN)

20.45 SAMPDORIA-MILAN (DAZN/SKY)

In base a quanto è accaduto finora nella campagna acquisti, molte squadre si sono indebolite rispetto alla scorsa stagione, altre hanno cercato di mantenere il proprio organico, altre almeno dei rinforzi hanno cercato di acquistarli (con pagamenti spostati in là negli anni) e pochissime si sono invece rafforzate rispetto alla scorsa stagione.

Due di queste ultime sono Fiorentina e Roma, che si affronteranno domenica alla prima giornata, unico match di cartello tra quelli in programma.

La Fiorentina, che per ora sta resistendo ad offerte che si avvicinano ai 100 milioni di euro per trattenere Vlahovic, ha acquistato uno dei migliori esterni d'attacco in circolazione in Europa e nelle prossime ore sono previsti nuovi arrivi per rinforzare la corsia di destra, sia in difesa che in attacco. La Roma, dopo aver perso Dzeko, si è riempita soprattutto di centravanti nonostante la corsia di sinistra sia sguarnita per l'infortunio di Spinazzola e la difesa, con Smalling infortunato, non dia molte garanzie. Comunque, nonostante la già pesante situazione debitoria, la nuova proprietà giallorossa ha speso circa 90 milioni di euro.

In Italia, se i giocatori vanno via, in compenso tornano gli allenatori di livello, Spalletti, Sarri, Mourinho, che potranno così testare le nuove leve che si stanno affacciando alla ribalta. Per questo, Roma - Fiorentina sarà interessante perché finirà per diventare anche un test per valutare Italiano, il nuovo Zeman, da pochi mesi nuovo tecnico della Fiorentina.

Degli arbitri... se ne potrà parlare dopo la prima giornata.