Le esequie del Duca di Edimburgo si terranno sabato 17 aprile al castello di Windsor. Questo è quanto annunciato oggi da Buckingham Palace.

A causa delle norme anti-Covid attualmente in vigore in Inghilterra alla cerimonia, che sarà officiata nella cappella di St George, adiacente al Castello di Windsor, non dovrebbero partecipare più di 30 persone.

Il principe Harry parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie Meghan a causa della gravidanza ormai fase avanzata avanzata.