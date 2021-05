"Can't Get Enough", una delle più recenti produzioni del dj producer sanmarinese DAN:ROS ha riscosso un notevole successo, soprattutto su Traxsource, punto di riferimento mondiale per dj ed appassionati per quel che riguarda la musica House. Prodotta con T.Markakis, ha raggiunto la seconda posizione su Traxsource per quel che riguarda la musica House.

E che succede al nuovo singolo di DAN:ROS, ovvero "Nobody", che ha prodotto con AVA (IT)? E' una chicca piano house tutta da ballare o almeno perfetta per rilassarsi muovendosi a tempo uscita su Mood Funk Records… e sta seguendo gli ottimi risultati del singolo precedente. Ad esempio, sempre su Traxsource, è #2 nella chart Jackin' House ed #11 nella Hype Chart.

Chi dopo aver ascoltato "Nobody" ha ancora voglia di rilassarsi può senz'altro cliccare su Traxsource e godersi la chart che ogni mese circa DAN:ROS propone. Il sound è quello giusto per un weekend di primavera.

La Traxsource Chart di maggio 2021 di DAN:ROS su Traxsource, 10 tracce tutte da ballare (in totale relax)

https://www.traxsource.com/title/1591316/DAN-ROS-May-2021

Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.