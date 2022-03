In Italia, nonostante le crisi e il periodo di incertezza, alcuni settori manifatturieri hanno registrato un aumento costante negli ultimi anni, con risultati spesso sensazionali.

E in particolare ci sono imprese che innovano, che abbracciano le sfide competitive del paese e che sono in grado di andare avanti anche nei momenti di difficoltà.

In questo contesto la New Euroart SRL è stata in grado di crescere e di essere notata a livello sia nazionale che Europeo.

Già nel 2021 è stata insignita del prestigioso attestato di azienda controvento definita in una ricerca del Gruppo Crif condotta insieme a Nomisma.

Nel 2022 ha poi ottenuto il prestigioso premio di Leader della crescita indetto dal Sole 24Ore che premia le Aziende che si sono distinte per la crescita nel Triennio precedente alla pubblicazione.

E a marzo 2022 è stata notata anche a livello Europeo, precisamente dal Financial Times che l’ha inserita tra le 1000 aziende cresciute più velocemente in Europa.



Il fondatore della New Euroart, l’Ingegner Carlo Maria Martino, si è detto orgoglioso di questi prestigiosi premi, dimostrazione dell’impegno della sua impresa e coronamento dei sacrifici fatti per portarla a questi livelli.

“Continueremo in questa direzione, cercando sempre di crescere innovandoci e diventando sempre più un modello di Impresa.”

Queste le parole a chiusura dell’Ing. Martino.