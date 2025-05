“NN CI VADO AL PARTY” (Estro Records/distr. Virgiin Music Italia) è il nuovo singolo di Parre & EDN, un brano, prodotto da Celyon e HS, che combina trap e malinconia in un racconto di amore, odio e scelte ripetute. Il testo esplora il peso di una relazione finita, tra urla che riecheggiano nella mente e un vuoto che né il denaro né le serate fuori possono colmare. La solitudine diventa un’abitudine, ma resta il desiderio di riscatto. Un brano intenso, capace di parlare a una generazione che, tra un party mancato e un frigo vuoto, cerca ancora il proprio posto. La canzone è stata inserita da Spotify anche nella playlist editoriale Novità Rap Italiano.

Link al brano: https://EDNParre.lnk.to/zlU0l5

Biografia Artistica Parre:

Nicolò Parrelli in arte PARRE, nato il 3/08/2002 a Pietra Ligure (SV), vive ad Albenga (SV) dove fin da giovane si appassiona alla musica specialmente al genere Urban in tutte le sue sfumature; le sue canzoni hanno contribuito a renderlo conosciuto nella sua zona esibendosi anche in vari locali e facendo aperture ad artisti affermati del mondo rap/trap odierno. Pubblica le sue canzoni sui digital stores riuscendo anche a farsi notare da editor di Spotify, entrando a far parte di varie playlist editoriale come (new music Friday Italia, novità rap italiano, generazione z). Grazie a questi singoli riesci a espandersi nel mondo dei social partecipando a programmi come Real Talk fino a incontrarsi con l’amico EDN con cui costruisce un legame forte oltre a tutti brani che hanno pronti per voi.

Biografia Artistica EDN:

Elia Di Nunzio in arte EDN è un artista italiano emergente nel panorama musicale contemporaneo.

Nasce a Bassano del Grappa (VI) nel 99 e si appassiona alla musica attorno al 2014. Inizia a conoscere i primi artisti in giro per l’Italia e a rilasciare i suoi primi singoli che conquistano varie playlist editoriali. Attivo su piattaforme come Spotify, EDN ha pubblicato diversi brani che spaziano tra generi come il pop, l’indie e la trap, caratterizzati da testi introspettivi e melodie accattivanti. La sua musica riflette esperienze personali e temi universali, offrendo agli ascoltatori un’esperienza emotiva autentica e super-personale cercando di coinvolgere sempre l’emotività degli ascoltatori.