Il popolo libero di un'Ucraina indipendente!

E questo dice tutto. Solo quattro parole, ma quanto oggi c'è dietro di esse. Nel 182° giorno di guerra. Quanti simboli e significati, imprese e perdite, gioie e dolori ci sono in queste parole. E soprattutto quanta verità c'è in loro. La nostra verità. Verità sul nostro presente, con cui è impossibile discutere, come è impossibile non vedere e non ammettere. Siamo il popolo libero dell'Ucraina indipendente. Dopo sei mesi di tentativi di distruggerci, siamo il popolo libero dell'Ucraina indipendente. E questa è la verità sul nostro futuro. Il popolo libero dell'Ucraina indipendente.

Sei mesi fa, la Russia ci ha dichiarato guerra. Il 24 febbraio l'intera Ucraina ha sentito esplosioni e spari. E il 24 agosto non avrebbe dovuto sentire le parole "Felice Giorno dell'Indipendenza". Il 24 febbraio ci è stato detto: non hai possibilità. Il 24 agosto diciamo: Buona Festa dell'Indipendenza, Ucraina!

In questi sei mesi abbiamo cambiato la storia, cambiato il mondo e cambiato noi stessi. Ora sappiamo per certo chi è veramente nostro fratello e amico, e chi non è nemmeno un conoscente casuale. Chi non ha perso il suo nome e la sua reputazione e chi si è preoccupato che i terroristi salvassero la faccia. Chi non ha bisogno di noi, e dove la porta per noi è sempre aperta. Abbiamo capito chi è chi. E il mondo intero adesso sa chi sono gli ucraini. Cos'è l'Ucraina non lo dirà più nessuno, non dirà è da qualche parte laggiù, vicino alla Russia.

Abbiamo iniziato a rispettarci. Abbiamo capito che, nonostante ogni aiuto e sostegno, nessuno tranne noi lotterà per la nostra indipendenza. E ci siamo uniti.

Non avevamo ancora gli HIMARS, ma avevamo persone disposte a fermare i carri armati a mani nude. Non erano pronti a chiudere il cielo per noi, ma avevamo persone disposte a difendere con il loro corpo la propria terra natale.

Il popolo ucraino e il suo coraggio hanno ispirato il mondo intero. Hanno dato all'umanità una nuova speranza che la giustizia non abbia lasciato completamente il nostro mondo cinico. E non è ancora la forza a vincere in essa, ma la verità. Non i soldi, ma i valori. Non il petrolio, ma le persone.

Ieri il mondo non era unito. Il COVID-19 ha mostrato chiaramente che ognuno lo ha affrontato in base ai propri interessi. L'Ucraina ha cambiato questo in sei mesi. Tutti i libri di testo di storia del mondo avranno un capitolo dedicato a "I tempi in cui l'Ucraina ha unito il mondo". Quando la democrazia ha visto iniziare a ricrescere i denti. Quando la tirannia ha ricevuto una risposta nella sola lingua che riesce a comprendere.

Qualcuno ha detto: l'Europa non è più protagonista. Debole, disunita, passiva, assonnata. L'Ucraina ha risvegliato l'intero continente. L'Europa scende in piazza. L'Europa introduce sanzioni dure. L'Europa riconosce all'unanimità che l'Ucraina è un futuro membro dell'Unione Europea.

Le grandi imprese si sono rese conto che il denaro puzza ancora... di sangue, cenere, morte. Aziende e marchi stanno lasciando il mercato russo e le persone sono diventate più importanti delle potenziali perdite economiche.

Mai prima d'ora l'opinione pubblica ha avuto una tale influenza sui politici. Oggi, le persone dettano tendenze e regole di comportamento alle autorità. Essere indifferenti, inattivi e lenti è un peccato. Essere indecisi e troppo cauti è un peccato. Parlare in modo lento, vago e troppo diplomatico è un peccato. Non sostenere l'Ucraina è un peccato. E dire della stanchezza dall'Ucraina è un peccato. Questa è una posizione molto comoda: la fatica è una copertura per chiudere gli occhi. E oggi sentiamo dai leader mondiali e dai semplici cittadini: saremo con voi fino alla fine, fino alla vostra vittoria.



Gente cara!

Abbiamo sempre reso omaggio a tutti i combattenti per l'indipendenza, indicato questo giorno festa nazionale e la bandiera blu e gialla un santuario, ci siamo portati le mani al cuore mentre cantavamo l'inno nazionale e abbiamo detto con orgoglio "Gloria all'Ucraina!" e "Gloria agli eroi!". Il 24 febbraio abbiamo dovuto dimostrare le nostre parole con i fatti.

In questo giorno si è svolto effettivamente il secondo referendum tutto ucraino. Ancora una volta, la domanda principe. Ancora una volta: una scelta decisiva. Ma questa volta è stato necessario dire "sì" all'indipendenza non nel ballottaggio, ma nell'anima e nella coscienza. Andate ai reparti militari, alle unità di difesa del territorio, al movimento per il volontariato, agli uffici di arruolamento o semplicemente lavorate stabilmente e coscienziosamente al vostro posto, a pieno regime, per un obiettivo comune.

Siamo tutti cambiati. Qualcuno è nato di nuovo. Come persona, individuo, cittadino, patriota, semplicemente come ucraino. E questa, ovviamente, è una buona notizia. Qualcuno è scomparso. Non perito, non morto, ma si dissolto. Come persona, individuo, cittadino, come ucraino. E anche questa in realtà non è una cattiva notizia. Non ci ostacoleremo più a vicenda.

Abbiamo fatto una scelta. Per alcuni, è Mariupol. Per alcuni Monaco. Ma sappiamo chi è la maggioranza. E finalmente siamo diventati veramente uno. Una nuova nazione emersa il 24 febbraio alle 4 del mattino. Non nata, ma rinata. Una nazione che non ha pianto, non ha urlato, non si è spaventata. Non è scappata. Non si è arresa. Non ha dimenticato.

Questa bandiera sarà ovunque dovrebbe essere di diritto. Sia nel Donbass che in Crimea. Il nemico pensava che lo avremmo salutato con fiori e champagne. Invece, ha ricevuto ghirlande [mortuarie, ndr] e bottiglie molotov. Si aspettava un'ovazione...

L'occupante credeva che di lì a pochi giorni avrebbe potuto organizzare una parata nel centro della nostra capitale. Oggi puoi vedere questa "sfilata" su Khreshchatyk. La prova che l'equipaggiamento nemico può apparire nel centro di Kiev solo in questa forma. Bruciato, distrutto.

Non importa per noi il tipo di esercito, ciò che per noi conta è la nostra terra. Lotteremo per questo fino alla fine.

Stiamo resistendo da sei mesi. È difficile, ma abbiamo stretto i pugni combattendo per il nostro destino. Ogni nuovo giorno è un nuovo motivo per non arrendersi. Perché, avendone passate tante, non abbiamo il diritto di non arrivare alla fine. Qual è per noi la fine della guerra? Si diceva: pace. Ora diciamo: vittoria.

Non cercheremo un'intesa con i terroristi. Anche se capiamo la lingua russa che i russi sono venuti a "difendere", uccidendo migliaia di persone che sono venute a "liberare".

E Johnson, che parla inglese, è molto più comprensibile e vicino a noi di quanto lo siano assassini, stupratori e saccheggiatori che parlano russo.

E non ci sediamo al tavolo delle trattative per paura, con una pistola puntata alla testa. Per noi, il ferro più terribile non sono i missili, gli aerei e i carri armati, ma le catene. Non le trincee, ma i ceppi.

E alzeremo le mani solo una volta, quando celebreremo la nostra vittoria. L'intera Ucraina. Perché non commerciamo le nostre terre e la nostra gente. Per noi l'Ucraina è tutta l'Ucraina. Tutte e 25 le regioni, senza concessioni o compromessi. Non conosciamo concessioni o compromessi, sono state cancellate dai missili il 24 febbraio.

Il Donbass è l'Ucraina. E lo restituiremo, qualunque sia il percorso da fare. La Crimea è l'Ucraina. E la restituiremo all'Ucraina. Qualunque sia il percorso. Non vuoi che i tuoi soldati muoiano? Libera le nostre terre. Non vuoi che tua madre pianga? Libera le nostre terre. Questi sono i nostri termini, semplici e chiari.



Il popolo libero di un'Ucraina indipendente!

Stiamo affrontando questa giornata in luoghi diversi. Qualcuno è nelle trincee o nei rifugi, nei carri armati o nei mezzi da combattimento, in mare o in aria. Stiamo combattendo per l'indipendenza in prima linea. Qualcuno lo fa in strada, in auto, in camion, in treno... Stiamo combattendo per l'indipendenza fornendo ciò che è necessario a chi è in prima linea. E qualcuno utilizza anche uno smartphone o un computer. Stiamo combattendo per l'indipendenza anche raccogliendo fondi in modo che chi è in viaggio abbia qualcosa da portare a chi è in prima linea.

Stiamo affrontando questa giornata in diverse circostanze, condizioni e persino da diversi fusi orari, ma con un obiettivo: preservare l'indipendenza e la vittoria dell'Ucraina!