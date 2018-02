Presentazione dei libri Torino Uccide I e II

Sabato 17 febbraio a La Piola Libreria di Catia, a Torino, si terrà la presentazione dei libri editi da Yume: Torino Uccide I e II di Luisio Luciano Badolisani. Un momento per raccontare storie di fatti criminali, avvenuti nello stesso giorno e nelle stesse ore in cui si sono verificati eventi passati della storia. La caduta dell’aereo che riportava a casa la squadra granata, la strage di Bologna, l’omicidio di John Lennon a New York, la morte del piccolo Alfredino, sono alcuni dei grandi temi che fanno da sfondo ai racconti “neri” di Badolisani.



L'appuntamento è per il 17 febbraio alle ore 21.00, a La Piola Libreria di Catia, di via Bibiana 31, a Torino.