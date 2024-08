Gli aeroporti rappresentano in pieno quel senso di libertà per antonomasia. Sono luoghi pieni di fascino, eppure sono anche pieni di insidie.

Chi si trova in aeroporto in attesa di un volo, può ingannare il tempo in mille modi diversi: facendo shopping, visitando i terminal, mangiando cibo tipico e acquistando prodotti duty free.

Oltre a negozi, farmacie, Info point e tanto altro sono presenti negli aeroporti scale mobili, ascensori, servizi navetta e tutto ciò che potrebbe causare piccoli incidenti o infortuni ai passeggeri.

Infortunio in aeroporto

Gli infortuni in aeroporto possono essere di diversa tipologia. Infatti, i passeggeri possono scivolare o cadere su scale mobili o altri luoghi, come ad esempio nelle aree di imbarco e sbarco, dove il pavimento può essere bagnato a causa della pioggia o dei liquidi versati da altri passeggeri.

Inoltre, la fretta di raggiungere il gate, spesso può rappresentare un pericolo.

Anche il trasporto dei bagagli pesanti può rappresentare un rischio, sia per chi li trasporta che per chi si trova nelle vicinanze.

Quali sono gli infortuni in aeroporto più frequenti?

Urti contro oggetti in aeroporto

Scontri con persone

Urti contro carrelli bagagli

Cadute

Incidenti con scale mobili, ascensori, scale

Incidenti in bus trasporto su pista

Cosa fare quando avviene un infortunio in aeroporto?

Sul posto possono intervenire immediatamente le forze dell'ordine, ricevere assistenza medica ecc. Inoltre, esiste un numero verde attivo h24 - Tutelaprima – 800 609 403. Si tratta di un servizio esclusivo per ottenere assistenza sia telefonica sia sul posto e consulenza per risarcimento danni.