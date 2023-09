Triplicare il fatturato internazionale e passare, in un solo decennio, dagli attuali 1,8 miliardi di euro a oltre 5: è questo l’obiettivo principale del Gruppo FS che, guidato da Luigi Ferraris, punta ad aumentare l’offerta dei collegamenti ad alta velocità.

Luigi Ferraris: puntiamo a triplicare il fatturato internazionale

L’ambizioso traguardo di triplicare il fatturato internazionale è la carta vincente del Gruppo FS sotto la guida dell’AD Luigi Ferraris. La sfida? Passare da un solido 1,8 miliardi di euro a oltre 5 miliardi entro un decennio. Tuttavia, il Gruppo non si ferma qui. Nel caleidoscopio dei progetti in corso, spicca la determinazione nel fornire un crescente numero di collegamenti ad alta velocità, connettendo le principali città europee come Amsterdam, Bruxelles e Berlino. Questo ambizioso obiettivo riflette l’aspirazione di sfruttare appieno le opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato ferroviario europeo. Il cammino verso questo orizzonte è stato tracciato dallo stesso Luigi Ferraris in un’intervista rilasciata al “Financial Times”. La prospettiva di nuove rotte, tra cui la potenziale Bruxelles-Amsterdam, si affaccia sul futuro del trasporto ferroviario. Gruppo FS vede in Europa un vasto mercato interno, un luogo di opportunità. Tale visione è alimentata dalla strategia industriale a lungo termine, che si propone di realizzare circa 200 miliardi di euro di investimenti, di cui 180 saranno destinati al potenziamento e all’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali nazionali. Questo impegno si riflette anche nel PNRR, che stanzia circa 25 miliardi di euro per il Gruppo FS e conferisce alla Rete Ferroviaria Italiana un ruolo centrale nella rinascita della mobilità italiana.

Luigi Ferraris: mobilità collettiva e logistica volano di uno sviluppo sostenibile

Le parole pronunciate da Luigi Ferraris nell’intervista rilasciata a “Fortune Italia”, che lo ha celebrato come “Businessperson of the year”, si riaffacciano nella discussione attuale. I piani di investimento da 190 miliardi per la prossima decade sono finalizzati a rendere la mobilità collettiva e la logistica motore di uno sviluppo sostenibile del Paese e fattore di coesione territoriale. Una nota di rilevanza viene attribuita anche alla distribuzione dei fondi del PNRR, poiché il 45% delle risorse è destinato al Sud, ma gli interventi co-finanziati riguardano l’intera nazione, spaziando dall’alta velocità ai collegamenti est-ovest, dalle linee regionali alle connessioni portuali e aeroportuali. L’intento di consolidare la presenza europea del Gruppo FS spazia dalla Grecia alla Germania, dai Paesi Bassi al Regno Unito. Tra i traguardi fissati dal piano decennale di investimenti spicca la volontà di incrementare la capacità di trasporto della rete ferroviaria di almeno il 20%, allo scopo di aumentare l’offerta di servizi ferroviari dove necessario e promuovere l’integrazione tra ferrovia e strada per favorire l’adozione di soluzioni di mobilità collettiva e condivisa. In parallelo, conclude Luigi Ferraris, “il mantenimento in efficienza dei treni e delle infrastrutture ferroviarie e stradali, con un loro progressivo ammodernamento tecnologico, grazie alla digitalizzazione e alla connettività, così da migliorarne prestazioni, affidabilità e attrattività”.