Anche questa volta lo Ztl di Roma sembrava fosse tutto pronto e poi si annunciano le modifiche: deroghe per i motori euro4 diesel e benzina, gli orari di vigenza dei divieti di accesso, i divieti di sosta, il perimetro stesso della fascia verde e l’istituzione dei carnet di ingressi consentiti.

Tutto da rifare.

Ma questo cosa comporta sulla salute di chi vive a Roma?

Che 50.000 auto diesel Euro 4 circolanti (in più) producono emissioni:

come 150mila vetture diesel Euro 6 riguardo il biossido d'azoto (N02) come 90mila vetture diesel Euro 6 riguardo gli idrocarburi incombusti (HC+NO2) come 250mila vetture diesel Euro 6 riguardo i particolati (PM)

In termini di ricadute sulla salute, queste sostanze sono note per la correlazione con sintomi:

acuti = disfunzionalità respiratoria e reattività bronchiale (irritazioni delle mucose)

disfunzionalità respiratoria e reattività bronchiale (irritazioni delle mucose) cronici = alterazioni della funzionalità respiratoria e aumento del rischio tumori

E, se una autovettura diesel Euro 4 percorresse solo 10.000 km l'anno, le sue emissioni corrisponderebbero all'incirca a:

1,7 chili di biossido d'azoto (N02) in più rispetto a vetture diesel Euro 6 (con Limite Orario è di 200 µg/m³ da non superare per più di 18 volte all’anno e Limite Annuale 40 µg/m³ media annua) 1,3 chili di idrocarburi incombusti (HC+NO2) in più rispetto a vetture diesel Euro 6 (con Limite per gli IPA di 1 ng/m³ media annua) 2 etti di particolati (PM) in più rispetto a vetture diesel Euro 6 (con Limite Giornaliero di 50 µg/m³ da non superare per più di 35 giorni all’anno e Limite Annuale 25-40 µg/m³ media annua)

Sapendo questo non è difficile immaginare che, in termini di Salute, le deroghe in arrivo comporteranno per Roma e i romani ... un maggiore e non prevedibile numero di "giornate ecologiche", fermando le emissioni di ... tutti, Euro 4 come Euro 6, diesel e benzina.



Mal comune mezzo gaudio? Oppure bicchiere mezzo vuoto?